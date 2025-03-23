Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье рассказали, как Киев преследовал сторонников "Русской весны" - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/pressledovanie-2006786369.html
В Запорожье рассказали, как Киев преследовал сторонников "Русской весны"
В Запорожье рассказали, как Киев преследовал сторонников "Русской весны" - РИА Новости, 23.03.2025
В Запорожье рассказали, как Киев преследовал сторонников "Русской весны"
Украинские власти преследовали активистов "Русской весны" в Запорожской области, некоторые пропали без вести, других держали в тюрьмах или забирали на службу в... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:29:00+03:00
2025-03-23T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
индонезия
индия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858550155_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_fe23f151ef4bdb78f1a220d1586828dd.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Украинские власти преследовали активистов "Русской весны" в Запорожской области, некоторые пропали без вести, других держали в тюрьмах или забирали на службу в ВСУ, рассказал иностранным журналистам депутат законодательного собрания региона Максим Зубарев. Ранее сообщалось, что Запорожскую область посетили журналисты из Индонезии Индии, Словении, Сербии, Чехии, Казахстана, Грузии и Франции. Они зафиксировали последствия преступлений ВСУ в регионе, среди которых разрушенные жилые многоквартирные дома в результате ударов системами HIMARS, а также повреждённый в результате атаки ударного БПЛА школьный автобус. "Многие люди начали пропадать, преследование шло, то есть, все, кто участвовал в "Русской весне", они были по-сути "обложены". Кто-то попал в тюрьму, кто-то пропал без вести, кого-то забрали насильно в армию, соответственно, если бы в 2022 году не началась СВО, вряд ли бы здесь кто-то смог вот так вот, как я вам сейчас говорю, как живой свидетель, который не выезжал никуда, был здесь от начала до конца от "Русской весны", как организатор, и до начала СВО я здесь находился, вряд ли бы нашлись бы свидетели, которые смогли бы это рассказать", - сказал Зубарев.
https://ria.ru/20250208/vsu-1998135988.html
запорожская область
индонезия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858550155_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_d1be497d6b3820562bf2f80766eb73a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, индонезия, индия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Индонезия, Индия, Вооруженные силы Украины
В Запорожье рассказали, как Киев преследовал сторонников "Русской весны"

Зубарев: сторонники Русской весны пропадали без вести, других держали в тюрьмах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПатриотический баннер
Патриотический баннер - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Патриотический баннер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Украинские власти преследовали активистов "Русской весны" в Запорожской области, некоторые пропали без вести, других держали в тюрьмах или забирали на службу в ВСУ, рассказал иностранным журналистам депутат законодательного собрания региона Максим Зубарев.
Ранее сообщалось, что Запорожскую область посетили журналисты из Индонезии Индии, Словении, Сербии, Чехии, Казахстана, Грузии и Франции.
Они зафиксировали последствия преступлений ВСУ в регионе, среди которых разрушенные жилые многоквартирные дома в результате ударов системами HIMARS, а также повреждённый в результате атаки ударного БПЛА школьный автобус.
"Многие люди начали пропадать, преследование шло, то есть, все, кто участвовал в "Русской весне", они были по-сути "обложены". Кто-то попал в тюрьму, кто-то пропал без вести, кого-то забрали насильно в армию, соответственно, если бы в 2022 году не началась СВО, вряд ли бы здесь кто-то смог вот так вот, как я вам сейчас говорю, как живой свидетель, который не выезжал никуда, был здесь от начала до конца от "Русской весны", как организатор, и до начала СВО я здесь находился, вряд ли бы нашлись бы свидетели, которые смогли бы это рассказать", - сказал Зубарев.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Житель Запорожья рассказал о желании солдат ВСУ свергнуть киевский режим
8 февраля, 13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьИндонезияИндияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала