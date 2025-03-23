https://ria.ru/20250323/pressledovanie-2006786369.html

В Запорожье рассказали, как Киев преследовал сторонников "Русской весны"

В Запорожье рассказали, как Киев преследовал сторонников "Русской весны" - РИА Новости, 23.03.2025

В Запорожье рассказали, как Киев преследовал сторонников "Русской весны"

Украинские власти преследовали активистов "Русской весны" в Запорожской области, некоторые пропали без вести, других держали в тюрьмах или забирали на службу в... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T15:29:00+03:00

2025-03-23T15:29:00+03:00

2025-03-23T15:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

индонезия

индия

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Украинские власти преследовали активистов "Русской весны" в Запорожской области, некоторые пропали без вести, других держали в тюрьмах или забирали на службу в ВСУ, рассказал иностранным журналистам депутат законодательного собрания региона Максим Зубарев. Ранее сообщалось, что Запорожскую область посетили журналисты из Индонезии Индии, Словении, Сербии, Чехии, Казахстана, Грузии и Франции. Они зафиксировали последствия преступлений ВСУ в регионе, среди которых разрушенные жилые многоквартирные дома в результате ударов системами HIMARS, а также повреждённый в результате атаки ударного БПЛА школьный автобус. "Многие люди начали пропадать, преследование шло, то есть, все, кто участвовал в "Русской весне", они были по-сути "обложены". Кто-то попал в тюрьму, кто-то пропал без вести, кого-то забрали насильно в армию, соответственно, если бы в 2022 году не началась СВО, вряд ли бы здесь кто-то смог вот так вот, как я вам сейчас говорю, как живой свидетель, который не выезжал никуда, был здесь от начала до конца от "Русской весны", как организатор, и до начала СВО я здесь находился, вряд ли бы нашлись бы свидетели, которые смогли бы это рассказать", - сказал Зубарев.

https://ria.ru/20250208/vsu-1998135988.html

запорожская область

индонезия

индия

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запорожская область, индонезия, индия, вооруженные силы украины