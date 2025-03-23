Арестованный мэр Стамбула призвал сторонников выйти на протесты
Арестованный мэр Стамбула Имамоглу призвал сторонников выйти на площади
© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 23 мар — РИА Новости. Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу в соцсети Х призвал сторонников бороться за свои права и выйти на площади в разных городах.
"Я призываю нашу нацию бороться за права с чувством ответственности. Эта борьба за права — вопрос будущего нашей нации и детей. Обязательно проголосуйте сегодня за будущее Турции. Затем возвысьте свой голос, собравшись на площади Сарачхане в Стамбуле и на площадях демократии в других городах. Это день, когда нужно взять на себя ответственность против тех, кто украл волю народа, и присоединиться к борьбе за права", — написал он.
Ранее в воскресенье телеканал Sözcü сообщил, что суд вынес решение об аресте Имамоглу. Вместе с ним взяли под стражу несколько высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.
Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, который отклонил прошение об аресте мэра в рамках расследования второго дела о терроризме, пишет газета Sabah.
Дело мэра Стамбула
Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания.
Стамбульский университет, со своей стороны, решил аннулировать диплом Имамоглу. Это произошло после запроса генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.
Аннулирование диплома препятствует выдвижению градоначальника на пост президента, поскольку турецкая конституция позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с оконченным высшим образованием.
Имамоглу остается единственным кандидатом на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР) и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.