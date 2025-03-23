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Арестованный мэр Стамбула призвал сторонников выйти на протесты - РИА Новости, 23.03.2025
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15:00 23.03.2025 (обновлено: 16:09 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/prava-2006782325.html
Арестованный мэр Стамбула призвал сторонников выйти на протесты
Арестованный мэр Стамбула призвал сторонников выйти на протесты - РИА Новости, 23.03.2025
Арестованный мэр Стамбула призвал сторонников выйти на протесты
Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу в соцсети Х призвал сторонников бороться за свои права и выйти на площади в разных городах. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:00:00+03:00
2025-03-23T16:09:00+03:00
в мире
стамбул
турция
экрем имамоглу
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 23 мар — РИА Новости. Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу в соцсети Х призвал сторонников бороться за свои права и выйти на площади в разных городах."Я призываю нашу нацию бороться за права с чувством ответственности. Эта борьба за права — вопрос будущего нашей нации и детей. Обязательно проголосуйте сегодня за будущее Турции. Затем возвысьте свой голос, собравшись на площади Сарачхане в Стамбуле и на площадях демократии в других городах. Это день, когда нужно взять на себя ответственность против тех, кто украл волю народа, и присоединиться к борьбе за права", — написал он.Ранее в воскресенье телеканал Sözcü сообщил, что суд вынес решение об аресте Имамоглу. Вместе с ним взяли под стражу несколько высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, который отклонил прошение об аресте мэра в рамках расследования второго дела о терроризме, пишет газета Sabah.Дело мэра СтамбулаМэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания.Стамбульский университет, со своей стороны, решил аннулировать диплом Имамоглу. Это произошло после запроса генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.Аннулирование диплома препятствует выдвижению градоначальника на пост президента, поскольку турецкая конституция позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с оконченным высшим образованием.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.
https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006766347.html
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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Турция, Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган
Арестованный мэр Стамбула призвал сторонников выйти на протесты

Арестованный мэр Стамбула Имамоглу призвал сторонников выйти на площади

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 23 мар — РИА Новости. Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу в соцсети Х призвал сторонников бороться за свои права и выйти на площади в разных городах.
"Я призываю нашу нацию бороться за права с чувством ответственности. Эта борьба за права — вопрос будущего нашей нации и детей. Обязательно проголосуйте сегодня за будущее Турции. Затем возвысьте свой голос, собравшись на площади Сарачхане в Стамбуле и на площадях демократии в других городах. Это день, когда нужно взять на себя ответственность против тех, кто украл волю народа, и присоединиться к борьбе за права", — написал он.
Протестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Турецкая оппозиция проводит праймериз на фоне ареста мэра Стамбула
Вчера, 13:00
Ранее в воскресенье телеканал Sözcü сообщил, что суд вынес решение об аресте Имамоглу. Вместе с ним взяли под стражу несколько высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.
Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, который отклонил прошение об аресте мэра в рамках расследования второго дела о терроризме, пишет газета Sabah.

Дело мэра Стамбула

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания.
Стамбульский университет, со своей стороны, решил аннулировать диплом Имамоглу. Это произошло после запроса генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Эрдоган осудил действия протестующих из-за задержания мэра Стамбула
21 марта, 16:45
Аннулирование диплома препятствует выдвижению градоначальника на пост президента, поскольку турецкая конституция позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с оконченным высшим образованием.

Имамоглу остается единственным кандидатом на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР) и считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Турции арест мэра Стамбула назвали "сценарием в духе мафии"
Вчера, 14:53
 
В миреСтамбулТурцияЭкрем ИмамоглуРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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