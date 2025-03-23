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L'Oreal попросила ЕС исключить косметику из США из списка пошлин - РИА Новости, 23.03.2025
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18:27 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/poshliny-2006806298.html
L'Oreal попросила ЕС исключить косметику из США из списка пошлин
L'Oreal попросила ЕС исключить косметику из США из списка пошлин - РИА Новости, 23.03.2025
L'Oreal попросила ЕС исключить косметику из США из списка пошлин
Европейские косметические компании, включая французскую L'Oreal, обратились к ЕС с просьбой исключить американскую косметику из списка потенциальных целей для... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T18:27:00+03:00
2025-03-23T18:27:00+03:00
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дональд трамп
урсула фон дер ляйен
марош шефчович
евросоюз
l'oreal
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европейские косметические компании, включая французскую L'Oreal, обратились к ЕС с просьбой исключить американскую косметику из списка потенциальных целей для ответных торговых мер на пошлины США, пишет газета Financial Times. "Европейские косметические компании, включая крупнейшую в мире L'Oreal, обратились к ЕС с просьбой исключить американскую косметику из списка потенциальных целей ответных торговых мер", - говорится в публикации. Генеральный директор L'Oreal Николя Иеронимус в интервью Financial Times рассказал, что он и еще 15 руководителей косметических компаний предупредили чиновников ЕС о том, что включение косметики в ответные меры на американские пошлины может привести к пагубным ответным мерам. Ранее Еврокомиссия объявила об ответных мерах на введение пошлин со стороны США, они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро. Уже 1 апреля планировалось повторно ввести приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, а в середине апреля принять дополнительные меры. Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами. Ранее еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович указал на отсутствие желания у администрации США добиваться компромисса по торговым пошлинам с Евросоюзом.
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сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, марош шефчович, евросоюз, l'oreal, еврокомиссия, в мире
США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Марош Шефчович, Евросоюз, L'Oreal, Еврокомиссия, В мире
L'Oreal попросила ЕС исключить косметику из США из списка пошлин

FT: L'Oreal попросила ЕС исключить косметику США из списка целей ответных мер

© Fotolia / jorisvo Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европейские косметические компании, включая французскую L'Oreal, обратились к ЕС с просьбой исключить американскую косметику из списка потенциальных целей для ответных торговых мер на пошлины США, пишет газета Financial Times.
"Европейские косметические компании, включая крупнейшую в мире L'Oreal, обратились к ЕС с просьбой исключить американскую косметику из списка потенциальных целей ответных торговых мер", - говорится в публикации.
Генеральный директор L'Oreal Николя Иеронимус в интервью Financial Times рассказал, что он и еще 15 руководителей косметических компаний предупредили чиновников ЕС о том, что включение косметики в ответные меры на американские пошлины может привести к пагубным ответным мерам.
Ранее Еврокомиссия объявила об ответных мерах на введение пошлин со стороны США, они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро. Уже 1 апреля планировалось повторно ввести приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, а в середине апреля принять дополнительные меры.
Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеют в связи с решением США ввести пошлины, и пригрозила ответными мерами. Ранее еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович указал на отсутствие желания у администрации США добиваться компромисса по торговым пошлинам с Евросоюзом.
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СШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенМарош ШефчовичЕвросоюзL'OrealЕврокомиссияВ мире
 
 
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