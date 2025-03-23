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В Петербурге в садах распустились первоцветы - РИА Новости, 23.03.2025
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15:17 23.03.2025
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В Петербурге в садах распустились первоцветы
В Петербурге в садах распустились первоцветы - РИА Новости, 23.03.2025
В Петербурге в садах распустились первоцветы
Первоцветы распускаются в Летнем и Михайловском садах в Санкт-Петербурге, сообщил Государственный Русский музей в Telegram-канале музея. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:17:00+03:00
2025-03-23T15:17:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Первоцветы распускаются в Летнем и Михайловском садах в Санкт-Петербурге, сообщил Государственный Русский музей в Telegram-канале музея."В садах Русского музея – солнце, цветы и весна! Приходите в Михайловский и Летний сады искать полянки с первоцветами и наслаждаться красотой пробуждающейся природы", - сообщается в сообщении музея. Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, который был основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по указу императора Николая II и открыт для посетителей 19 (7) марта 1898 года. В настоящее время коллекция Русского музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, все его основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет (с Х по ХХI век). Основная экспозиция расположена в Михайловском дворце и корпусе Бенуа. К музейному комплексу также относятся Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский (Инженерный) замок и садово-парковые ансамбли - Летний сад с Летним дворцом Петра I и Михайловский сад.
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санкт-петербург, русский музей, государственный русский музей, общество
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Русский музей, Государственный Русский музей, Общество
В Петербурге в садах распустились первоцветы

В Летнем и Михайловском садах в Петербурге распустились первоцветы

© Фото : Русский музей / Дарья СередюкПодснежники в саду Русского музея
Подснежники в саду Русского музея - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : Русский музей / Дарья Середюк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Первоцветы распускаются в Летнем и Михайловском садах в Санкт-Петербурге, сообщил Государственный Русский музей в Telegram-канале музея.
"В садах Русского музея – солнце, цветы и весна! Приходите в Михайловский и Летний сады искать полянки с первоцветами и наслаждаться красотой пробуждающейся природы", - сообщается в сообщении музея.
© Фото : Русский музей / Дарья СередюкПодснежники в саду Русского музея
Подснежники в саду Русского музея - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : Русский музей / Дарья Середюк
Подснежники в саду Русского музея
Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, который был основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по указу императора Николая II и открыт для посетителей 19 (7) марта 1898 года. В настоящее время коллекция Русского музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, все его основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет (с Х по ХХI век). Основная экспозиция расположена в Михайловском дворце и корпусе Бенуа. К музейному комплексу также относятся Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский (Инженерный) замок и садово-парковые ансамбли - Летний сад с Летним дворцом Петра I и Михайловский сад.
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