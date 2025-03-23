https://ria.ru/20250323/peskov-2006779101.html

В Кремле назвали политику ЕС в отношении Украины парадоксальной

В Кремле назвали политику ЕС в отношении Украины парадоксальной - РИА Новости, 23.03.2025

В Кремле назвали политику ЕС в отношении Украины парадоксальной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта парадоксальной, об этом он заявил... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:45:00+03:00

2025-03-23T14:45:00+03:00

2025-03-23T16:03:00+03:00

европа

россия

дмитрий песков

павел зарубин

в мире

евросоюз

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта парадоксальной, об этом он заявил журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, фрагмент интервью опубликован в его Telegram-канале.Другие заявления Пескова: Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, который продолжался около двух часов. Главы государств обсудили тему урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится встреча экспертов Москвы и Вашингтона. Российскую сторону на ней представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены вопросу возможности возобновления Черноморской зерновой инициативы.

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

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европа, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире, евросоюз, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, владимир путин