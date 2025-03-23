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В Кремле назвали политику ЕС в отношении Украины парадоксальной - РИА Новости, 23.03.2025
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14:45 23.03.2025 (обновлено: 16:03 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/peskov-2006779101.html
В Кремле назвали политику ЕС в отношении Украины парадоксальной
В Кремле назвали политику ЕС в отношении Украины парадоксальной - РИА Новости, 23.03.2025
В Кремле назвали политику ЕС в отношении Украины парадоксальной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта парадоксальной, об этом он заявил... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:45:00+03:00
2025-03-23T16:03:00+03:00
европа
россия
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
евросоюз
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта парадоксальной, об этом он заявил журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, фрагмент интервью опубликован в его Telegram-канале.Другие заявления Пескова: Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, который продолжался около двух часов. Главы государств обсудили тему урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится встреча экспертов Москвы и Вашингтона. Российскую сторону на ней представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены вопросу возможности возобновления Черноморской зерновой инициативы.
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
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европа, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире, евросоюз, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, владимир путин
Европа, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире, Евросоюз, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ, Владимир Путин
В Кремле назвали политику ЕС в отношении Украины парадоксальной

Песков: оголтелая милитаристская политика Европы трудно укладывается в голове

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта парадоксальной, об этом он заявил журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, фрагмент интервью опубликован в его Telegram-канале.
Другие заявления Пескова:
  • оголтелая милитаристская политика Европы трудно укладывается в голове;
  • европейцы должны быть заинтересованы в мире, но при этом говорят о продолжении войны и необходимости собственной милитаризации;
  • заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы звучат весьма опасно;
  • однажды в Европе появятся политики, которые поймут важность добрососедства с Россией;
  • Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, предстоит большая работа;
  • киевский режим может много обещать, но цена словам Владимира Зеленского не слишком велика;
  • несоблюдение Киевом договоренностей о прекращении ударов по энергоинфраструктуре может стать поводом для нового разговора президентов России и США;
  • Москву и Вашингтон ждут непростые переговоры по возможному возобновлению Черноморской зерновой инициативы;
  • Россия и США могут не во всем соглашаться, но это не должно лишать стороны взаимовыгодного сотрудничества.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трампа ждет неприятный сюрприз: Киев действует в своем репертуаре
22 марта, 08:00
Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, который продолжался около двух часов. Главы государств обсудили тему урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится встреча экспертов Москвы и Вашингтона. Российскую сторону на ней представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены вопросу возможности возобновления Черноморской зерновой инициативы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине
Вчера, 08:00
 
ЕвропаРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинВ миреЕвросоюзУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет Федерации РФВладимир Путин
 
 
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