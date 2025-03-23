В Кремле назвали политику ЕС в отношении Украины парадоксальной
Песков: оголтелая милитаристская политика Европы трудно укладывается в голове
© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта парадоксальной, об этом он заявил журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, фрагмент интервью опубликован в его Telegram-канале.
Другие заявления Пескова:
- оголтелая милитаристская политика Европы трудно укладывается в голове;
- европейцы должны быть заинтересованы в мире, но при этом говорят о продолжении войны и необходимости собственной милитаризации;
- заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы звучат весьма опасно;
- однажды в Европе появятся политики, которые поймут важность добрососедства с Россией;
- Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, предстоит большая работа;
- киевский режим может много обещать, но цена словам Владимира Зеленского не слишком велика;
- несоблюдение Киевом договоренностей о прекращении ударов по энергоинфраструктуре может стать поводом для нового разговора президентов России и США;
- Москву и Вашингтон ждут непростые переговоры по возможному возобновлению Черноморской зерновой инициативы;
- Россия и США могут не во всем соглашаться, но это не должно лишать стороны взаимовыгодного сотрудничества.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом, который продолжался около двух часов. Главы государств обсудили тему урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится встреча экспертов Москвы и Вашингтона. Российскую сторону на ней представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены вопросу возможности возобновления Черноморской зерновой инициативы.