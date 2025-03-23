https://ria.ru/20250323/peregovory-2006834545.html

Глава Минобороны Украины рассказал о переговорах в Эр-Рияде

Глава Минобороны Украины рассказал о переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 23.03.2025

Глава Минобороны Украины рассказал о переговорах в Эр-Рияде

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в социальной сети X, что встреча с представителями США в Эр-Рияде завершилась, переговоры прошли продуктивно и... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T23:52:00+03:00

2025-03-23T23:52:00+03:00

2025-03-23T23:58:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в социальной сети X, что встреча с представителями США в Эр-Рияде завершилась, переговоры прошли продуктивно и предметно."Мы завершили нашу встречу с американской командой. Дискуссия была продуктивной и предметной - мы затронули ключевые вопросы, включая энергетику", - написал Умеров.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены черноморской инициативе.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006826940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, рустем умеров, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)