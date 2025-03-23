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Глава Минобороны Украины рассказал о переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 23.03.2025
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23:52 23.03.2025 (обновлено: 23:58 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006834545.html
Глава Минобороны Украины рассказал о переговорах в Эр-Рияде
Глава Минобороны Украины рассказал о переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 23.03.2025
Глава Минобороны Украины рассказал о переговорах в Эр-Рияде
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в социальной сети X, что встреча с представителями США в Эр-Рияде завершилась, переговоры прошли продуктивно и... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T23:52:00+03:00
2025-03-23T23:58:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в социальной сети X, что встреча с представителями США в Эр-Рияде завершилась, переговоры прошли продуктивно и предметно."Мы завершили нашу встречу с американской командой. Дискуссия была продуктивной и предметной - мы затронули ключевые вопросы, включая энергетику", - написал Умеров.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены черноморской инициативе.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006826940.html
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В мире, Украина, Киев, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Рустем Умеров, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Глава Минобороны Украины рассказал о переговорах в Эр-Рияде

Умеров заявил, что делегация Киева провела в Эр-Рияде продуктивные переговоры

© AP Photo / Amr NabilЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в социальной сети X, что встреча с представителями США в Эр-Рияде завершилась, переговоры прошли продуктивно и предметно.
"Мы завершили нашу встречу с американской командой. Дискуссия была продуктивной и предметной - мы затронули ключевые вопросы, включая энергетику", - написал Умеров.
Акция протеста у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Поведение украинской делегации на переговорах с США вызвало ярость в Сети
Вчера, 21:34
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены черноморской инициативе.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
"Разменная монета": в Турции раскритиковали киевский режим
Вчера, 23:02
 
В миреУкраинаКиевСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампРустем УмеровСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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