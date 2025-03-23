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В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 23.03.2025
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T06:04:00+03:00
2025-03-23T06:04:00+03:00
2025-03-23T06:44:00+03:00
волгоград
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Как уточнил Кореяко, оба аэропорта временно не принимают и не отправляют рейсы. Персонал аэропортов и пилоты делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность полетов.
https://ria.ru/20250322/kazan-2006697105.html
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волгоград, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Волгоград, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения