Минюст Турции призвал не связывать с политикой дело мэра Стамбула
Глава Минюста Турции Тунч: расследование вокруг Имамоглу не связано с политикой
© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч призвал не связывать с политикой судебное расследование вокруг арестованного в воскресенье мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте мэра города Экрема Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд.
"Судебные процессы в нашей правовой системе открыты для тщательного изучения, и соответствующие расследования всё еще продолжаются. Судьи связаны рамками досье при принятии решений по расследованиям и уголовным делам, которыми они занимаются; они делают юридическое заключение в соответствии с обвинениями, защитой и доказательствами по обвинениям. В этих рамках неправильно характеризовать судебное расследование как "политическое расследование", а сведение правовых оценок к политическим мотивам может вызвать неправильное восприятие в общественном мнении и противоречить принципу верховенства права",- написал Тунч в соцсети Х.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. Тунч, в свою очередь, призывал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах.