https://ria.ru/20250323/mer-2006829013.html
Арестованный мэр Стамбула набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз
Арестованный мэр Стамбула набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз - РИА Новости, 23.03.2025
Арестованный мэр Стамбула набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз
Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции по... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T22:17:00+03:00
2025-03-23T22:17:00+03:00
2025-03-23T22:17:00+03:00
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АНКАРА, 23 мар – РИА Новости. Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции по утверждению кандидата на участие в вероятных досрочных президентских выборах, сообщил лидер партии Озгюр Озель. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд. "За Имамоглу проголосовало более 14 миллионов 850 тысяч человек на прошедших сегодня первичных выборах (праймериз)", - сказал Озел, выступая на акции протеста в Стамбуле. Арестованный мэр Стамбула пока единственный кандидат на участие в выборах от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов парламента). При этом конституция Турции позволяет баллотироваться в президенты только лицам с законченным высшим образованием. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
https://ria.ru/20250323/prava-2006782325.html
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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Турция, Стамбул, Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
Арестованный мэр Стамбула набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз
Арестованный мэр Стамбула Имамоглу набрал почти 15 млн голосов на праймериз СНР
АНКАРА, 23 мар – РИА Новости. Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции по утверждению кандидата на участие в вероятных досрочных президентских выборах, сообщил лидер партии Озгюр Озель.
Суд в Турции
вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу
, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд.
"За Имамоглу проголосовало более 14 миллионов 850 тысяч человек на прошедших сегодня первичных выборах (праймериз)", - сказал Озел, выступая на акции протеста в Стамбуле.
Арестованный мэр Стамбула пока единственный кандидат на участие в выборах от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов парламента). При этом конституция Турции позволяет баллотироваться в президенты только лицам с законченным высшим образованием.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.