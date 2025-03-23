https://ria.ru/20250323/mer-2006829013.html

Арестованный мэр Стамбула набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз

Арестованный мэр Стамбула набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз - РИА Новости, 23.03.2025

Арестованный мэр Стамбула набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз

Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции по... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T22:17:00+03:00

2025-03-23T22:17:00+03:00

2025-03-23T22:17:00+03:00

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АНКАРА, 23 мар – РИА Новости. Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции по утверждению кандидата на участие в вероятных досрочных президентских выборах, сообщил лидер партии Озгюр Озель. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд. "За Имамоглу проголосовало более 14 миллионов 850 тысяч человек на прошедших сегодня первичных выборах (праймериз)", - сказал Озел, выступая на акции протеста в Стамбуле. Арестованный мэр Стамбула пока единственный кандидат на участие в выборах от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов парламента). При этом конституция Турции позволяет баллотироваться в президенты только лицам с законченным высшим образованием. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

https://ria.ru/20250323/prava-2006782325.html

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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель