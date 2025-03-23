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Арестованный мэр Стамбула набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз - РИА Новости, 23.03.2025
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22:17 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/mer-2006829013.html
Арестованный мэр Стамбула набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз
Арестованный мэр Стамбула набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз - РИА Новости, 23.03.2025
Арестованный мэр Стамбула набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз
Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции по... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T22:17:00+03:00
2025-03-23T22:17:00+03:00
в мире
турция
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экрем имамоглу
реджеп тайип эрдоган
озгюр озель
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АНКАРА, 23 мар – РИА Новости. Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции по утверждению кандидата на участие в вероятных досрочных президентских выборах, сообщил лидер партии Озгюр Озель. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд. "За Имамоглу проголосовало более 14 миллионов 850 тысяч человек на прошедших сегодня первичных выборах (праймериз)", - сказал Озел, выступая на акции протеста в Стамбуле. Арестованный мэр Стамбула пока единственный кандидат на участие в выборах от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов парламента). При этом конституция Турции позволяет баллотироваться в президенты только лицам с законченным высшим образованием. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
https://ria.ru/20250323/prava-2006782325.html
https://ria.ru/20250323/vybory-2006817714.html
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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Турция, Стамбул, Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
Арестованный мэр Стамбула набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз

Арестованный мэр Стамбула Имамоглу набрал почти 15 млн голосов на праймериз СНР

© AP Photo / Emrah GurelЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 23 мар – РИА Новости. Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции по утверждению кандидата на участие в вероятных досрочных президентских выборах, сообщил лидер партии Озгюр Озель.
Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Арестованный мэр Стамбула призвал сторонников выйти на протесты
Вчера, 15:00
"За Имамоглу проголосовало более 14 миллионов 850 тысяч человек на прошедших сегодня первичных выборах (праймериз)", - сказал Озел, выступая на акции протеста в Стамбуле.
Арестованный мэр Стамбула пока единственный кандидат на участие в выборах от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) и считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения (возможно только в случае досрочных выборов президента при согласии 360 депутатов парламента). При этом конституция Турции позволяет баллотироваться в президенты только лицам с законченным высшим образованием.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Мэр Анкары призвал к досрочным президентским выборам после ареста Имамоглу
Вчера, 20:21
 
В миреТурцияСтамбулЭкрем ИмамоглуРеджеп Тайип ЭрдоганОзгюр Озель
 
 
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