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Арестованный мэр Стамбула выступил с призывом к сторонникам - РИА Новости, 23.03.2025
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13:14 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/mer-2006767548.html
Арестованный мэр Стамбула выступил с призывом к сторонникам
Арестованный мэр Стамбула выступил с призывом к сторонникам - РИА Новости, 23.03.2025
Арестованный мэр Стамбула выступил с призывом к сторонникам
Арестованный по делу о коррупции мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал сторонников "не унывать и не терять надежды", заявление политика опубликовано в соцсети Х. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:14:00+03:00
2025-03-23T13:14:00+03:00
в мире
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экрем имамоглу
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Арестованный по делу о коррупции мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал сторонников "не унывать и не терять надежды", заявление политика опубликовано в соцсети Х. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд. "Никогда не грустите, не унывайте, не теряйте надежды. Мы своими руками удалим этот переворот против нашей демократии, это черное пятно. Близятся дни, когда люди, управляющие этим процессом, ответят перед Всевышним и на этом свете, и на том. Я стою высоко, я никогда не сломаюсь. Всё будет прекрасно", - написал Имамоглу в соцсети Х. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах.
https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005877865.html
https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006766347.html
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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган
Арестованный мэр Стамбула выступил с призывом к сторонникам

Имамоглу призвал сторонников не унывать и не терять надежды

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Арестованный по делу о коррупции мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал сторонников "не унывать и не терять надежды", заявление политика опубликовано в соцсети Х.
Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Названа причина задержания мэра Стамбула Имамоглу
19 марта, 08:13
"Никогда не грустите, не унывайте, не теряйте надежды. Мы своими руками удалим этот переворот против нашей демократии, это черное пятно. Близятся дни, когда люди, управляющие этим процессом, ответят перед Всевышним и на этом свете, и на том. Я стою высоко, я никогда не сломаюсь. Всё будет прекрасно", - написал Имамоглу в соцсети Х.
Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах.
Протестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Турецкая оппозиция проводит праймериз на фоне ареста мэра Стамбула
13:00
 
В миреТурцияСтамбулЭкрем ИмамоглуРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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