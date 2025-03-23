https://ria.ru/20250323/mer-2006767548.html

Арестованный мэр Стамбула выступил с призывом к сторонникам

Арестованный мэр Стамбула выступил с призывом к сторонникам - РИА Новости, 23.03.2025

Арестованный мэр Стамбула выступил с призывом к сторонникам

Арестованный по делу о коррупции мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал сторонников "не унывать и не терять надежды", заявление политика опубликовано в соцсети Х. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:14:00+03:00

2025-03-23T13:14:00+03:00

2025-03-23T13:14:00+03:00

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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Арестованный по делу о коррупции мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал сторонников "не унывать и не терять надежды", заявление политика опубликовано в соцсети Х. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд. "Никогда не грустите, не унывайте, не теряйте надежды. Мы своими руками удалим этот переворот против нашей демократии, это черное пятно. Близятся дни, когда люди, управляющие этим процессом, ответят перед Всевышним и на этом свете, и на том. Я стою высоко, я никогда не сломаюсь. Всё будет прекрасно", - написал Имамоглу в соцсети Х. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах.

https://ria.ru/20250319/turtsiya-2005877865.html

https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006766347.html

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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган