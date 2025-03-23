https://ria.ru/20250323/mask-2006728792.html

Маск утверждает, что в ЮАР есть сторонники "геноцида белого населения"

Маск утверждает, что в ЮАР есть сторонники "геноцида белого населения" - РИА Новости, 23.03.2025

Маск утверждает, что в ЮАР есть сторонники "геноцида белого населения"

Американский предприниматель Илон Маск заявил о существовании в ЮАР крупной политической партии, якобы призывающей к геноциду белого населения страны. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T01:06:00+03:00

2025-03-23T01:06:00+03:00

2025-03-23T01:06:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил о существовании в ЮАР крупной политической партии, якобы призывающей к геноциду белого населения страны. В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. После этого Маск задал ему вопрос, почему в его стране действуют "расистские законы" о земельной собственности. "Мало кто знает, что в ЮАР есть крупная политическая партия, которая активно выступает за геноцид белых. Видео ниже было (опубликовано - ред.) только вчера. Целая арена скандировала (лозунги - ред.) об убийстве белых людей. Месяц назад правительство ЮАР приняло закон, легализующий изъятие имущества у белых людей по своему усмотрению и без какой-либо оплаты. Где возмущение? Почему нет освещения в традиционных СМИ?" - написал Маск в социальной сети Х. Он также прикрепил к своей публикации пост одного из пользователей Х, который поделился видео с мероприятия, где звучал лозунг, призывающий к насилию в отношении "буров (фермеров-африканеров) и белых фермеров". "Starlink (система спутниковой связи - ред.) не может получить лицензию на работу в ЮАР просто потому, что я не темнокожий. Как это возможно?" - добавил предприниматель. Маск в начале марта заявил, что он не темнокожий, поэтому спутниковый интернет Starlink его компании SpaceX не доступен в ЮАР. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что переговоры о работе спутниковой сети Starlink в ЮАР зашли в тупик.

https://ria.ru/20250321/mask-2006428349.html

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в мире, юар, илон маск, сирил рамафоса, технологии, spacex