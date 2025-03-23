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"Разменная монета": в Турции раскритиковали киевский режим

"Разменная монета": в Турции раскритиковали киевский режим - РИА Новости, 23.03.2025

"Разменная монета": в Турции раскритиковали киевский режим

Членство Украины в НАТО и ЕС не должно быть разменной монетой при переговорах, пишет турецкое издание dikGAZETE. РИА Новости, 23.03.2025

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Членство Украины в НАТО и ЕС не должно быть разменной монетой при переговорах, пишет турецкое издание dikGAZETE."Членство Украины в НАТО и ЕС не должно быть разменной монетой. Только когда всё это осуществится, станет возможен мир", — говорится в материале.По мнению автора, путь к миру на Украине лежит через Днепр."Украинская армия должна отойти на запад от Днепра. Также должна быть создана буферная зона между Днепром и освобожденными в ходе специальной военной операции территориями, воссоединившимися с Россией", — отмечается в статье.Автор подчеркивает, что сегодня США и половина Земли хотят прекращения конфликта на Украине. При этом, территориальные вопросы он называет решенными и не подлежащими обсуждению — "будет лучше, если киевский режим, Брюссель и Лондон посмотрят правде в глаза"."И, конечно, нельзя не отметить попытки киевского режима атаковать станцию "Турецкого потока" на Кубани. С 2014 года в киевской администрации сменилось много имен, но единственное, что осталось неизменным, — это агрессия", — резюмирует эксперт.В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится встреча экспертов от России и США. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006826940.html

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https://ria.ru/20250323/konflikt-2006805610.html

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