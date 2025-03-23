Рейтинг@Mail.ru
В Раде рассказали о превращении казино на Украине в госуслугу - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/kazino-2006792560.html
В Раде рассказали о превращении казино на Украине в госуслугу
В Раде рассказали о превращении казино на Украине в госуслугу - РИА Новости, 23.03.2025
В Раде рассказали о превращении казино на Украине в госуслугу
Власти Украины запускают государственную платформу азартных игр без жестких ограничений, характерных для европейских стран, заявил находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T16:06:00+03:00
2025-03-23T16:06:00+03:00
технологии
украина
россия
александр дубинский
алексей гончаренко
верховная рада украины
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806846719_0:230:2826:1820_1920x0_80_0_0_97add303885561dda8daaeaab9ed12f9.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти Украины запускают государственную платформу азартных игр без жестких ограничений, характерных для европейских стран, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, по его словам, это первый случай, когда азартные игры становятся госуслугой, а казино из регулятора превращается в ее оператора. Представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в пятницу сообщил, что правительство Украины создало государственное агентство "ПлейСити", которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей. Ранее он сообщал, что кабмин Украины возложил контроль за азартными играми и лотереями на министерство цифровой трансформации. "В отличие от большинства европейских стран, где онлайн-казино либо запрещены, либо строго ограничены - с лимитами на ставки, депозитами, системами самоблокировки и контролем платёжеспособности, - на Украине запускается государственная платформа азартных игр без ограничений и надзора", - говорится в сообщении Telegram-канала, ведущегося от имени Дубинского. По его словам, Украина стала первой страной, где азартные игры превращены в государственную услугу, и первой, где казино открывает не бизнес, а министерство. Он пояснил, что новосозданное госагентство, вместо упразднённой комиссии по регулированию азартных игр (КРАИЛ), будет отвечать за регулирование сферы азартных игр и лотерей, а по факту государство "не демонтирует старую систему, а перехватывает ее". Государство из регулятора превращается в оператора, самостоятельно запускающего цифровую инфраструктуру для азартных игр, резюмировал политик. Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250104/biznes-1992508851.html
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003434475.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806846719_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_d9bdf35e0fb786035d0f44ad7b3965a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, россия, александр дубинский, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире
Технологии, Украина, Россия, Александр Дубинский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, В мире
В Раде рассказали о превращении казино на Украине в госуслугу

Дубинский: Киев запускает госплатформу для казино без жестких ограничений

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКазино
Казино - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Казино. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти Украины запускают государственную платформу азартных игр без жестких ограничений, характерных для европейских стран, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, по его словам, это первый случай, когда азартные игры становятся госуслугой, а казино из регулятора превращается в ее оператора.
Представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в пятницу сообщил, что правительство Украины создало государственное агентство "ПлейСити", которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей. Ранее он сообщал, что кабмин Украины возложил контроль за азартными играми и лотереями на министерство цифровой трансформации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Зеленский подписал законопроект о контроле игорного бизнеса
4 января, 16:22
"В отличие от большинства европейских стран, где онлайн-казино либо запрещены, либо строго ограничены - с лимитами на ставки, депозитами, системами самоблокировки и контролем платёжеспособности, - на Украине запускается государственная платформа азартных игр без ограничений и надзора", - говорится в сообщении Telegram-канала, ведущегося от имени Дубинского.
По его словам, Украина стала первой страной, где азартные игры превращены в государственную услугу, и первой, где казино открывает не бизнес, а министерство.
Он пояснил, что новосозданное госагентство, вместо упразднённой комиссии по регулированию азартных игр (КРАИЛ), будет отвечать за регулирование сферы азартных игр и лотерей, а по факту государство "не демонтирует старую систему, а перехватывает ее". Государство из регулятора превращается в оператора, самостоятельно запускающего цифровую инфраструктуру для азартных игр, резюмировал политик.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Депутат Рады объяснил, почему на Украине не повысят минимальную зарплату
6 марта, 16:32
 
ТехнологииУкраинаРоссияАлександр ДубинскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала