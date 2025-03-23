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В Раде рассказали о превращении казино на Украине в госуслугу

В Раде рассказали о превращении казино на Украине в госуслугу - РИА Новости, 23.03.2025

В Раде рассказали о превращении казино на Украине в госуслугу

Власти Украины запускают государственную платформу азартных игр без жестких ограничений, характерных для европейских стран, заявил находящийся в СИЗО по... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:06:00+03:00

2025-03-23T16:06:00+03:00

2025-03-23T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти Украины запускают государственную платформу азартных игр без жестких ограничений, характерных для европейских стран, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, по его словам, это первый случай, когда азартные игры становятся госуслугой, а казино из регулятора превращается в ее оператора. Представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в пятницу сообщил, что правительство Украины создало государственное агентство "ПлейСити", которое будет реализовывать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей. Ранее он сообщал, что кабмин Украины возложил контроль за азартными играми и лотереями на министерство цифровой трансформации. "В отличие от большинства европейских стран, где онлайн-казино либо запрещены, либо строго ограничены - с лимитами на ставки, депозитами, системами самоблокировки и контролем платёжеспособности, - на Украине запускается государственная платформа азартных игр без ограничений и надзора", - говорится в сообщении Telegram-канала, ведущегося от имени Дубинского. По его словам, Украина стала первой страной, где азартные игры превращены в государственную услугу, и первой, где казино открывает не бизнес, а министерство. Он пояснил, что новосозданное госагентство, вместо упразднённой комиссии по регулированию азартных игр (КРАИЛ), будет отвечать за регулирование сферы азартных игр и лотерей, а по факту государство "не демонтирует старую систему, а перехватывает ее". Государство из регулятора превращается в оператора, самостоятельно запускающего цифровую инфраструктуру для азартных игр, резюмировал политик. Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250104/biznes-1992508851.html

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технологии, украина, россия, александр дубинский, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире