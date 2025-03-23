https://ria.ru/20250323/ii-2006734137.html

Названы регионы — лидеры в сфере ИИ

Названы регионы — лидеры в сфере ИИ - РИА Новости, 23.03.2025

Названы регионы — лидеры в сфере ИИ

Лидерами среди регионов России, которые преуспевают в создании технологий искусственного интеллекта, стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург,... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T03:38:00+03:00

2025-03-23T03:38:00+03:00

2025-03-23T08:26:00+03:00

общество

технологии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Лидерами среди регионов России, которые преуспевают в создании технологий искусственного интеллекта, стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Новосибирская область, сообщили РИА Новости в Президентской академии (РАНХиГС)."В топ-5 регионов-лидеров по потенциалу создания технологий ИИ вошли крупнейшая агломерация Москва, а также и несколько регионов – креативных ядер: Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Новосибирская область", — говорится в сообщении. На эту пятерку приходится около 66% всех исследовательских групп в сфере ИИ, 54% образовательных программ, 75% организаций-разработчиков, из них 55% – в Москве. Кроме того, в названных регионах сосредоточено 63% компаний, разрабатывающих программное обеспечение, 74% их работников и 83% выручки."Сочетание нескольких, довольно отличающихся друг от друга типов регионов, судя по раннему распространению новой технологической волны, с высокой вероятностью сохранится и в будущем. Хотя у отдельных регионов, проводящих активную политику по внедрению и распространению ИИ, есть шанс преодолеть "эффект колеи", — отметил директор центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов. Эксперт добавил, что разработки ИИ не могут быть повсеместными: они концентрируются в центрах с высоким инновационным потенциалом, который, по словам Земцова, сосредоточен в крупнейших научно-технологических центрах с разнообразной экономикой, развитым сектором высоких технологий, крупнейшими университетами и исследовательскими центрами.

https://ria.ru/20250322/ii-2006619433.html

https://ria.ru/20250318/superbakteriya-2005621840.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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общество, технологии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург