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Названы регионы — лидеры в сфере ИИ - РИА Новости, 23.03.2025
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03:38 23.03.2025 (обновлено: 08:26 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ii-2006734137.html
Названы регионы — лидеры в сфере ИИ
Названы регионы — лидеры в сфере ИИ - РИА Новости, 23.03.2025
Названы регионы — лидеры в сфере ИИ
Лидерами среди регионов России, которые преуспевают в создании технологий искусственного интеллекта, стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург,... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T03:38:00+03:00
2025-03-23T08:26:00+03:00
общество
технологии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Лидерами среди регионов России, которые преуспевают в создании технологий искусственного интеллекта, стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Новосибирская область, сообщили РИА Новости в Президентской академии (РАНХиГС)."В топ-5 регионов-лидеров по потенциалу создания технологий ИИ вошли крупнейшая агломерация Москва, а также и несколько регионов – креативных ядер: Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Новосибирская область", — говорится в сообщении. На эту пятерку приходится около 66% всех исследовательских групп в сфере ИИ, 54% образовательных программ, 75% организаций-разработчиков, из них 55% – в Москве. Кроме того, в названных регионах сосредоточено 63% компаний, разрабатывающих программное обеспечение, 74% их работников и 83% выручки."Сочетание нескольких, довольно отличающихся друг от друга типов регионов, судя по раннему распространению новой технологической волны, с высокой вероятностью сохранится и в будущем. Хотя у отдельных регионов, проводящих активную политику по внедрению и распространению ИИ, есть шанс преодолеть "эффект колеи", — отметил директор центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов. Эксперт добавил, что разработки ИИ не могут быть повсеместными: они концентрируются в центрах с высоким инновационным потенциалом, который, по словам Земцова, сосредоточен в крупнейших научно-технологических центрах с разнообразной экономикой, развитым сектором высоких технологий, крупнейшими университетами и исследовательскими центрами.
https://ria.ru/20250322/ii-2006619433.html
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москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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общество, технологии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург
Общество, Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург
Названы регионы — лидеры в сфере ИИ

Среди регионов в сфере ИИ лидируют Москва и область, Санкт-Петербург и Татарстан

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Лидерами среди регионов России, которые преуспевают в создании технологий искусственного интеллекта, стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Новосибирская область, сообщили РИА Новости в Президентской академии (РАНХиГС).
"В топ-5 регионов-лидеров по потенциалу создания технологий ИИ вошли крупнейшая агломерация Москва, а также и несколько регионов – креативных ядер: Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Новосибирская область", — говорится в сообщении.
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На эту пятерку приходится около 66% всех исследовательских групп в сфере ИИ, 54% образовательных программ, 75% организаций-разработчиков, из них 55% – в Москве. Кроме того, в названных регионах сосредоточено 63% компаний, разрабатывающих программное обеспечение, 74% их работников и 83% выручки.
"Сочетание нескольких, довольно отличающихся друг от друга типов регионов, судя по раннему распространению новой технологической волны, с высокой вероятностью сохранится и в будущем. Хотя у отдельных регионов, проводящих активную политику по внедрению и распространению ИИ, есть шанс преодолеть "эффект колеи", — отметил директор центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов.
Эксперт добавил, что разработки ИИ не могут быть повсеместными: они концентрируются в центрах с высоким инновационным потенциалом, который, по словам Земцова, сосредоточен в крупнейших научно-технологических центрах с разнообразной экономикой, развитым сектором высоких технологий, крупнейшими университетами и исследовательскими центрами.
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ОбществоТехнологииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
 
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