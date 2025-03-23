https://ria.ru/20250323/evropa-2006664019.html

Европа возвращается в Средневековье

Европа возвращается в Средневековье - РИА Новости, 23.03.2025

Европа возвращается в Средневековье

В США переиздали одну примечательную книгу, вышедшую еще в 1978 году. А это означает, что читатели или издатели полагают: книга сегодня вдруг оказывается очень... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T08:00:00+03:00

2025-03-23T08:00:00+03:00

2025-03-23T08:02:00+03:00

аналитика

европа

сша

западная европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006660498_0:2:1699:957_1920x0_80_0_0_aa32a1374568aeb1fc2e5529aecc6299.jpg

В США переиздали одну примечательную книгу, вышедшую еще в 1978 году. А это означает, что читатели или издатели полагают: книга сегодня вдруг оказывается очень даже актуальной, у нее второе рождение.Все правильно, эта книга точно актуальна. Она с неожиданного угла показывает то, что сейчас творится с Европой. Мы же все этот европейский ужас видим и задаем вопросы: они там что, совсем ума лишились?Вот длинная цитата из комментария, вышедшего на нашем ресурсе пару дней назад. "Нынешняя ситуация по-своему иронична: она разрушает очень популярный стереотип, объясняющий действия государства степенью его зрелости, которая, в свою очередь, напрямую связана с глубиной его истории. Согласно этому представлению, Соединенные Штаты при всех своих успехах и могуществе еще слишком молоды, страна-подросток, что накладывает отпечаток на их действия, зато вот Европа (особенно Западная Европа) — это старая, накопившая колоссальный исторический опыт государственно-политическая система, которая только за счет этого обладает огромным преимуществом в отношениях с другими странами.Теперь это выглядит особенно забавно. Нынешние действия Европы вызывают самые едкие характеристики от "сошла с ума" и "впала в деменцию" до "покусали украинцы или прибалты”. Тем не менее хотелось бы понять, что произошло, как и почему случилась эта поразительная европейская трансформация".Понять бывает проще, когда знаешь, что с Европой это уже было. И вот тут попросту гениальным пророчеством выглядит та самая книга. Автор — американка Барбара Такман — назвала ее сложным образом: "Дальнее зеркало. Полное бедствий XIV столетие".Мысль понятная: наше время — зеркальное отображение вот того самого столетия. Когда кризис западной цивилизации был вообще немыслимых масштабов.Давайте считать. Первым делом тогда была чума, началась в середине того самого века. Лечили варварским способом — карантинами (дословно — четыре недели), изолируя на такой срок население семей, кварталов и целых городов. Результат: на пространствах от Индии до Исландии умерло, вероятно, до трети населения.Второе: нескончаемая война. Столетняя война Англии и Франции длилась вообще-то более века, с 1337 по 1453 год. Но по всей территории Европы происходило еще много такого же, с кровью и разрушениями, голодом и жертвами. Да, даже чума этой войне всех против всех не помешала, все происходило одновременно.До того была еще одна война, на взгляд — сильно раньше, с 1096 по 1204 год: Крестовые походы в Святую землю. Но дело в том, что таковые провозглашались и позже, в том числе в том самом XIV веке, по сути то были какие угодно походы против еретиков или неверных (прибалтов, допустим). То есть кроме Столетней войны были и многие прочие массовые убийства.Но сами Крестовые походы в любом случае были катастрофой — прежде всего идейной и ценностной. Иерусалим пал, авантюра на Ближнем Востоке провалилась. А ведь эта серия карательных экспедиций за европейские пределы была, по-видимому, первой акцией единой Европы, несколько предыдущих столетий никакого европейского единства-то и не было. А тут — единство это появилось, показало личико, опозорилось.В итоге всего вышеперечисленного — развал идеологии, то есть, по сути, крах церкви как носителя истины, монополиста суждений по части добра и зла. Дальше пошли ереси, приведшие в результате к расколу церкви. Но до того — костры инквизиции, которые всерьез заполыхали только в XV столетии, однако создан был этот институт еще в начале XIII века.Знакомая картина, похожа она на то, что сейчас переживает Европа и другие западники? Да еще как.И вот теперь главное: Барбара Такман по большей части пишет о том, как в ту жуткую эпоху ощущали себя и вели себя люди. И тут ее "зеркало" тоже показывает нам до смешного знакомую картину.Трагическое мировидение, по сути — массовая депрессия: люди видят творящуюся кругом жуть даже там, где ее временно нет. Сатанизм в чистом виде (если уж светлые силы не помогают). Случаи коллективного помешательства. Наконец, дико агрессивное и неадекватное, по сути, самоубийственное поведение правителей. Вам все это вместе ничего не напоминает? Барбаре — очень даже. Заметим, она видела признаки вот такого всеобщего развала и неадекватности западной цивилизации задолго до наших дней. Хотелось бы знать, что сказала бы сейчас.Женщина была предельно интересная, из старой аристократической семьи (да, в США была и есть настоящая аристократия). Книг вообще-то написала несколько, и по большей части все о том же: об идиотизме Запада и его лидеров, только в основном уже в нашу эпоху.И последнее. В России, пусть крошечными тиражами, вышли все ее книги, в том числе та, о которой речь (в 2013 году), но здесь у нее был куда более простой и удачный заголовок, чем в США: "Загадка XIV столетия". Он взят из как бы вскользь высказанной авторской мысли в тексте. Загадку Барбара видит вот в чем: да как же эта Европа после такого кошмара вообще уцелела и не превратилась в руину? Есть ведь масса примеров упадка и полной гибели развитых и процветающих царств и империй.Получается, перед нами дико живучая цивилизация. Из того страшного кризиса она перешла сначала в эпоху Возрождения (была такая безумная мечта — вернуть величие античного Рима), а потом и в великую эпоху Просвещения. И это была та Европа, которой мы когда-то восхищались.Вот только потребовалось Европе для этого, если отсчитывать от катастрофического века, целых два наполненных новыми войнами и зверствами столетия. Это долго. Сегодня не очень хочется ждать столько лет до того, как европейцы от нынешнего безумия придут в чувство и вернутся хоть к какой-то нормальности.

https://ria.ru/20250320/frantsija-2006186170.html

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005680519.html

https://ria.ru/20250310/es-2003634059.html

https://ria.ru/20250309/peregovory-2003949463.html

https://ria.ru/20250306/evropa-2003500136.html

https://ria.ru/20250301/posol-2002444736.html

https://ria.ru/20250226/avstriya-2001788384.html

https://ria.ru/20250313/oborona-2004598647.html

https://ria.ru/20250310/es-2003634059.html

европа

сша

западная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, европа, сша, западная европа