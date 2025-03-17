https://ria.ru/20250317/evropa-2005414627.html
Штаты поразили Россию, а Европа повернула время вспять
Штаты поразили Россию, а Европа повернула время вспять - РИА Новости, 17.03.2025
Штаты поразили Россию, а Европа повернула время вспять
Британская Times открыла новую неделю инсайдом о планах Лондона по бессрочному размещению на Украине своего воинского контингента. "Это будет долгосрочное... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T08:00:00+03:00
2025-03-17T08:00:00+03:00
2025-03-17T08:10:00+03:00
европа
лондон
марко рубио
сша
майк уолтц
стив уиткофф
аналитика
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Британская Times открыла новую неделю инсайдом о планах Лондона по бессрочному размещению на Украине своего воинского контингента. "Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. <...> Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", — сообщил источник. По информации издания, ряд западных стран обсуждают планы по отправке туда до 30 тысяч военных.Раньше можно было бы списать скандальность формулировок на анонимный характер информации (мол, в таком режиме можно позволить себе прокукарекать, а там хоть не рассветай), но теперь это оправдание не работает: самые что ни на есть официальные заявления, исходящие из Лондона, Парижа, Брюсселя, ныне отличаются аналогичным уровнем здравомыслия и соответствия текущим реалиям.Мы настолько привыкли за последние годы к тому, что Запад несет идеологически заряженную пургу, что текущая позиция Вашингтона прямо-таки освежает своей взвешенностью и ответственностью. Вчера в американских СМИ выступили три ключевых фигуры действующей администрации на внешнеполитическом направлении — госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник президента США Майк Уолтц, и высказывания всех троих приятно впечатлили рассудительностью позиции и тщательностью выбора формулировок.Это не значит, что российско-американский диалог выстраивается легко, это не значит, что стоит ждать быстрых и масштабных результатов, это вообще ничего не гарантирует. Просто впервые за много лет с другой стороны переговорного стола Москва видит взрослых людей, осознающих груз ответственности, лежащей у них на плечах, и риски, которые несет нынешняя ситуация. И ведущих себя как взрослые люди.Нынешняя ситуация по-своему иронична: она разрушает очень популярный стереотип, объясняющий действия государства степенью его зрелости, которая, в свою очередь, напрямую связана с глубиной его истории. Согласно этому представлению, Соединенные Штаты при всех своих успехах и могуществе еще слишком молоды, страна-подросток, что накладывает отпечаток на их действия, зато вот Европа (особенно Западная Европа) — это старая, накопившая колоссальный исторический опыт государственно-политическая система, которая только за счет этого обладает огромным преимуществом в отношениях с другими странами.Теперь это выглядит особенно забавно. Нынешние действия Европы вызывают самые едкие характеристики от "сошла с ума" и "впала в деменцию" до "покусали украинцы или прибалты".Тем не менее хотелось бы понять, что произошло, как и почему случилась эта поразительная европейская трансформация. Есть подозрение, что версия про "покусали" наиболее близка к истине, но дело не в русофобской идеологии, а в принципиальном отказе от суверенитета, от ответственности за собственную жизнь.На самом деле быть зависимым, не полностью дееспособным имеет свои выгоды и удобства и может оказаться привлекательным выбором для некоторых людей — и стран. О тебе заботятся, за тебя несут ответственность, тебя содержат, кормят, одевают, защищают. Да, зачастую ты вынужден подчиняться чужим решениям, но зато у тебя есть свои рычаги повлиять на старшего — например, устроить истерику в публичном месте и прогнуть его на покупку новой игрушки.Многоопытный Старый Свет, полтысячелетия правивший миром, однажды сделал выбор в пользу приятного удобства, поступившись чуточкой своего суверенитета и субъектности, а потом еще немножко, и еще, и еще. Именно эта дорога привела его к нынешнему состоянию, где по степени зрелости, ответственности и геополитической адекватности Западная Европа сравнялась с восточноевропейскими лимитрофами.Однако у этого сладкого состояния детсадовца есть одна проблема: в мировой политике скидок на государственно-политическую недееспособность не делают — отвечать за свои слова и действия всегда приходится по полной программе.
https://ria.ru/20250317/pushkov-2005405150.html
https://ria.ru/20250315/ssha-2005142674.html
https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html
https://ria.ru/20250316/miroshnik-2005299740.html
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
европа, лондон, марко рубио, сша, майк уолтц, стив уиткофф, аналитика
Европа, Лондон, Марко Рубио, США, Майк Уолтц, Стив Уиткофф, Аналитика
Британская Times открыла новую неделю инсайдом о планах Лондона по бессрочному размещению на Украине своего воинского контингента. "Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах. <...> Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", — сообщил источник. По информации издания, ряд западных стран обсуждают планы по отправке туда до 30 тысяч военных.
Раньше можно было бы списать скандальность формулировок на анонимный характер информации (мол, в таком режиме можно позволить себе прокукарекать, а там хоть не рассветай), но теперь это оправдание не работает: самые что ни на есть официальные заявления, исходящие из Лондона
, Парижа
, Брюсселя
, ныне отличаются аналогичным уровнем здравомыслия и соответствия текущим реалиям.
Мы настолько привыкли за последние годы к тому, что Запад несет идеологически заряженную пургу, что текущая позиция Вашингтона прямо-таки освежает своей взвешенностью и ответственностью. Вчера в американских СМИ выступили три ключевых фигуры действующей администрации на внешнеполитическом направлении — госсекретарь Марко Рубио
, спецпосланник президента США Стив Уиткофф
и советник президента США Майк Уолтц
, и высказывания всех троих приятно впечатлили рассудительностью позиции и тщательностью выбора формулировок.
Это не значит, что российско-американский диалог выстраивается легко, это не значит, что стоит ждать быстрых и масштабных результатов, это вообще ничего не гарантирует. Просто впервые за много лет с другой стороны переговорного стола Москва
видит взрослых людей, осознающих груз ответственности, лежащей у них на плечах, и риски, которые несет нынешняя ситуация. И ведущих себя как взрослые люди.
Нынешняя ситуация по-своему иронична: она разрушает очень популярный стереотип, объясняющий действия государства степенью его зрелости, которая, в свою очередь, напрямую связана с глубиной его истории. Согласно этому представлению, Соединенные Штаты при всех своих успехах и могуществе еще слишком молоды, страна-подросток, что накладывает отпечаток на их действия, зато вот Европа
(особенно Западная Европа) — это старая, накопившая колоссальный исторический опыт государственно-политическая система, которая только за счет этого обладает огромным преимуществом в отношениях с другими странами.
Теперь это выглядит особенно забавно. Нынешние действия Европы вызывают самые едкие характеристики от "сошла с ума" и "впала в деменцию" до "покусали украинцы или прибалты".
Тем не менее хотелось бы понять, что произошло, как и почему случилась эта поразительная европейская трансформация. Есть подозрение, что версия про "покусали" наиболее близка к истине, но дело не в русофобской идеологии, а в принципиальном отказе от суверенитета, от ответственности за собственную жизнь.
На самом деле быть зависимым, не полностью дееспособным имеет свои выгоды и удобства и может оказаться привлекательным выбором для некоторых людей — и стран. О тебе заботятся, за тебя несут ответственность, тебя содержат, кормят, одевают, защищают. Да, зачастую ты вынужден подчиняться чужим решениям, но зато у тебя есть свои рычаги повлиять на старшего — например, устроить истерику в публичном месте и прогнуть его на покупку новой игрушки.
Многоопытный Старый Свет, полтысячелетия правивший миром, однажды сделал выбор в пользу приятного удобства, поступившись чуточкой своего суверенитета и субъектности, а потом еще немножко, и еще, и еще. Именно эта дорога привела его к нынешнему состоянию, где по степени зрелости, ответственности и геополитической адекватности Западная Европа сравнялась с восточноевропейскими лимитрофами.
Однако у этого сладкого состояния детсадовца есть одна проблема: в мировой политике скидок на государственно-политическую недееспособность не делают — отвечать за свои слова и действия всегда приходится по полной программе.