https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006653252.html

Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине

Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине - РИА Новости, 22.03.2025

Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине

Президент России Владимир Путин — очень умный человек, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону. РИА Новости, 22.03.2025

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2025-03-22T13:11:00+03:00

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

такер карлсон

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин — очень умный человек, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону."Путин — очень умный парень", — сказал он.По словам спецпосланника, в КГБ набирали самых умных людей Советского Союза."Он суперумный. Если вы не хотите ставить ему это в заслугу, ладно, ничего страшного. Но я ставлю ему это в заслугу", — подчеркнул Уиткофф.Он отметил, что передал российскому лидеру сигнал от Трампа о желании восстановить отношения и Путин проявил взаимность в этом вопросе. Встреча российского и американского президентов может состояться в ближайшие месяцы, добавил Уиткофф.Путин и Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Кроме того, президенты договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".По словам помощника Путина Юрия Ушакова, российско-американские переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде.

https://ria.ru/20250322/evropa-2006647893.html

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