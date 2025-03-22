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Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине - РИА Новости, 22.03.2025
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13:11 22.03.2025 (обновлено: 19:34 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006653252.html
Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине
Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине - РИА Новости, 22.03.2025
Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине
Президент России Владимир Путин — очень умный человек, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:11:00+03:00
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стив уиткофф
владимир путин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
такер карлсон
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин — очень умный человек, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.&quot;Путин — очень умный парень&quot;, — сказал он.По словам спецпосланника, в КГБ набирали самых умных людей Советского Союза.&quot;Он суперумный. Если вы не хотите ставить ему это в заслугу, ладно, ничего страшного. Но я ставлю ему это в заслугу&quot;, — подчеркнул Уиткофф.Он отметил, что передал российскому лидеру сигнал от Трампа о желании восстановить отношения и Путин проявил взаимность в этом вопросе. Встреча российского и американского президентов может состояться в ближайшие месяцы, добавил Уиткофф.Путин и Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Кроме того, президенты договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".По словам помощника Путина Юрия Ушакова, российско-американские переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250322/evropa-2006647893.html
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в мире, россия, украина, стив уиткофф, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, такер карлсон
В мире, Россия, Украина, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Такер Карлсон
Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине

Спецпосланник Трампа Уиткофф: Путин — очень умный человек

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин — очень умный человек, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«

"Путин — очень умный парень", — сказал он.

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По словам спецпосланника, в КГБ набирали самых умных людей Советского Союза.
«

"Он суперумный. Если вы не хотите ставить ему это в заслугу, ладно, ничего страшного. Но я ставлю ему это в заслугу", — подчеркнул Уиткофф.

Он отметил, что передал российскому лидеру сигнал от Трампа о желании восстановить отношения и Путин проявил взаимность в этом вопросе. Встреча российского и американского президентов может состояться в ближайшие месяцы, добавил Уиткофф.
Путин и Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался около двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Кроме того, президенты договорились незамедлительно начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
По словам помощника Путина Юрия Ушакова, российско-американские переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде.
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В миреРоссияУкраинаСтив УиткоффВладимир ПутинПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеТакер Карлсон
 
 
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