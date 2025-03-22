Рейтинг@Mail.ru
СМИ: синюю птицу Twitter продали на аукционе за около 35 тысяч долларов - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/twitter-2006612547.html
СМИ: синюю птицу Twitter продали на аукционе за около 35 тысяч долларов
СМИ: синюю птицу Twitter продали на аукционе за около 35 тысяч долларов - РИА Новости, 22.03.2025
СМИ: синюю птицу Twitter продали на аукционе за около 35 тысяч долларов
Синяя птица, которая располагалась на здании штаб-квартиры соцсети Twitter, продана на аукционе за около 35 тысяч долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T01:16:00+03:00
2025-03-22T01:16:00+03:00
в мире
сан-франциско
илон маск
twitter
rr auction
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:55:1201:730_1920x0_80_0_0_4ad0dfe85d0055494f1ca1515d5a6a28.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Синяя птица, которая располагалась на здании штаб-квартиры соцсети Twitter, продана на аукционе за около 35 тысяч долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на компанию RR Auction. "Знаменитый логотип Twitter в виде птицы, который был удален из бывшей штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, когда Илон Маск взял на себя управление социальной сетью и переименовал ее в X, был продан на аукционе почти за 35 тысяч долларов", - пишет агентство. Отмечается, что вес логотипа составляет 254 килограмма, его размеры – 3,7 на 2,7 метра.
https://ria.ru/20250115/mask-1993761668.html
сан-франциско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_ece2d1e532b82b90a29f84d48d7212f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сан-франциско, илон маск, twitter, rr auction, технологии
В мире, Сан-Франциско, Илон Маск, Twitter, RR Auction, Технологии
СМИ: синюю птицу Twitter продали на аукционе за около 35 тысяч долларов

AP: синюю птицу Twitter продали на аукционе за около 35 тысяч долларов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Синяя птица, которая располагалась на здании штаб-квартиры соцсети Twitter, продана на аукционе за около 35 тысяч долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на компанию RR Auction.
"Знаменитый логотип Twitter в виде птицы, который был удален из бывшей штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, когда Илон Маск взял на себя управление социальной сетью и переименовал ее в X, был продан на аукционе почти за 35 тысяч долларов", - пишет агентство.
Отмечается, что вес логотипа составляет 254 килограмма, его размеры – 3,7 на 2,7 метра.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
На Маска подали в суд за якобы нарушения при покупке Twitter
15 января, 05:24
 
В миреСан-ФранцискоИлон МаскTwitterRR AuctionТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала