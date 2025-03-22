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СМИ: синюю птицу Twitter продали на аукционе за около 35 тысяч долларов
СМИ: синюю птицу Twitter продали на аукционе за около 35 тысяч долларов - РИА Новости, 22.03.2025
СМИ: синюю птицу Twitter продали на аукционе за около 35 тысяч долларов
Синяя птица, которая располагалась на здании штаб-квартиры соцсети Twitter, продана на аукционе за около 35 тысяч долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T01:16:00+03:00
2025-03-22T01:16:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Синяя птица, которая располагалась на здании штаб-квартиры соцсети Twitter, продана на аукционе за около 35 тысяч долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на компанию RR Auction. "Знаменитый логотип Twitter в виде птицы, который был удален из бывшей штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, когда Илон Маск взял на себя управление социальной сетью и переименовал ее в X, был продан на аукционе почти за 35 тысяч долларов", - пишет агентство. Отмечается, что вес логотипа составляет 254 килограмма, его размеры – 3,7 на 2,7 метра.
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в мире, сан-франциско, илон маск, twitter, rr auction, технологии
В мире, Сан-Франциско, Илон Маск, Twitter, RR Auction, Технологии
СМИ: синюю птицу Twitter продали на аукционе за около 35 тысяч долларов
AP: синюю птицу Twitter продали на аукционе за около 35 тысяч долларов