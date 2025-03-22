В Турции задержали почти 350 человек на фоне акций протеста
В Турции задержали почти 350 человек на фоне акций сторонников Имамоглу
© AP Photo / Emrah GurelСотрудники правоохранительных органов Турции перекрыли дороги, ведущие к улице Ватан, где находится полицейское управление Стамбула
© AP Photo / Emrah Gurel
Сотрудники правоохранительных органов Турции перекрыли дороги, ведущие к улице Ватан, где находится полицейское управление Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Почти 350 человек были задержаны в Турции в пятницу в связи с акциями протеста, вызванными задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил глава МВД страны Али Ерликая.
Стычки протестующих с полицейскими произошли на акциях в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле и Анкаре в пятницу, по словам очевидцев, в ряде случаев сотрудники правоохранительных органов использовали перцовые баллончики, студенты ломали железные баррикады. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель сообщил, что на митинге в поддержку Имамоглу в пятницу в Стамбуле собралось 300 тысяч человек, политик предостерег правоохранительные органы от использования перцовых баллончиков. Ерликая ранее сообщал о 97 задержанных на акциях протеста в пятницу, предупредив о недопустимости провокаций и вандализма.
"Вчера вечером 343 подозреваемых были задержаны на акциях протеста в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне. Тем, кто стремится нарушить общественный порядок, угрожает стабильности и безопасности нашей страны, стремится к беспорядкам и провокациям, никогда не будет предоставлена такая возможность", - написал Ерликая в соцсети Х.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.