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Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге

Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге - РИА Новости, 22.03.2025

Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге

Экс-председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев скончался в субботу, сообщил нынешний глава комитета Евгений Панкевич. РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T14:36:00+03:00

2025-03-22T14:36:00+03:00

2025-03-22T14:36:00+03:00

санкт-петербург

сергей корнеев

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Экс-председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев скончался в субботу, сообщил нынешний глава комитета Евгений Панкевич. "Глубоко потрясен известием о скоропостижной кончине Сергея Евгеньевича Корнеева. Вчера мы поздравляли его с 55-летием, сегодня скорбим о его безвременном уходе. Это невосполнимая утрата для всех нас", - написал Панкевич в Telegram-канале. Нынешний глава комитета отметил, что Корнеев внес неоценимый вклад в развитие туристической отрасли. "Он (Корнеев - ред.) был выдающимся человеком, профессионалом своего дела. Его энергия, энтузиазм и преданность делу вдохновляли многих. Мы навсегда сохраним память о нем как о человеке с большим сердцем и доброй душой", - подчеркнул Панкевич. Глава комитета также выразил соболезнования родным и близким Корнеева.

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санкт-петербург, сергей корнеев, россия