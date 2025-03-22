https://ria.ru/20250322/turizm-2006661124.html
Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге
Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге - РИА Новости, 22.03.2025
Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге
Экс-председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев скончался в субботу, сообщил нынешний глава комитета Евгений Панкевич. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T14:36:00+03:00
2025-03-22T14:36:00+03:00
2025-03-22T14:36:00+03:00
санкт-петербург
сергей корнеев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133920/99/1339209943_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_fbf81b11e3ab82a6297437e7582c3b0e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Экс-председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев скончался в субботу, сообщил нынешний глава комитета Евгений Панкевич. "Глубоко потрясен известием о скоропостижной кончине Сергея Евгеньевича Корнеева. Вчера мы поздравляли его с 55-летием, сегодня скорбим о его безвременном уходе. Это невосполнимая утрата для всех нас", - написал Панкевич в Telegram-канале. Нынешний глава комитета отметил, что Корнеев внес неоценимый вклад в развитие туристической отрасли. "Он (Корнеев - ред.) был выдающимся человеком, профессионалом своего дела. Его энергия, энтузиазм и преданность делу вдохновляли многих. Мы навсегда сохраним память о нем как о человеке с большим сердцем и доброй душой", - подчеркнул Панкевич. Глава комитета также выразил соболезнования родным и близким Корнеева.
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133920/99/1339209943_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_d6fef6bfe7c96b793282dfbdca0389a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, сергей корнеев, россия
Санкт-Петербург, Сергей Корнеев, Россия
Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге
Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге Сергей Корнеев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Экс-председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев скончался в субботу, сообщил нынешний глава комитета Евгений Панкевич.
"Глубоко потрясен известием о скоропостижной кончине Сергея Евгеньевича Корнеева
. Вчера мы поздравляли его с 55-летием, сегодня скорбим о его безвременном уходе. Это невосполнимая утрата для всех нас", - написал Панкевич в Telegram-канале.
Нынешний глава комитета отметил, что Корнеев внес неоценимый вклад в развитие туристической отрасли.
"Он (Корнеев - ред.) был выдающимся человеком, профессионалом своего дела. Его энергия, энтузиазм и преданность делу вдохновляли многих. Мы навсегда сохраним память о нем как о человеке с большим сердцем и доброй душой", - подчеркнул Панкевич.
Глава комитета также выразил соболезнования родным и близким Корнеева.