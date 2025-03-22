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Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге - РИА Новости, 22.03.2025
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14:36 22.03.2025
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Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге
Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге - РИА Новости, 22.03.2025
Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге
Экс-председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев скончался в субботу, сообщил нынешний глава комитета Евгений Панкевич. РИА Новости, 22.03.2025
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санкт-петербург
сергей корнеев
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Экс-председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев скончался в субботу, сообщил нынешний глава комитета Евгений Панкевич. "Глубоко потрясен известием о скоропостижной кончине Сергея Евгеньевича Корнеева. Вчера мы поздравляли его с 55-летием, сегодня скорбим о его безвременном уходе. Это невосполнимая утрата для всех нас", - написал Панкевич в Telegram-канале. Нынешний глава комитета отметил, что Корнеев внес неоценимый вклад в развитие туристической отрасли. "Он (Корнеев - ред.) был выдающимся человеком, профессионалом своего дела. Его энергия, энтузиазм и преданность делу вдохновляли многих. Мы навсегда сохраним память о нем как о человеке с большим сердцем и доброй душой", - подчеркнул Панкевич. Глава комитета также выразил соболезнования родным и близким Корнеева.
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санкт-петербург, сергей корнеев, россия
Санкт-Петербург, Сергей Корнеев, Россия
Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге

Умер экс-глава комитета по развитию туризма в Петербурге Сергей Корнеев

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСергей Корнеев
Сергей Корнеев - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сергей Корнеев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Экс-председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев скончался в субботу, сообщил нынешний глава комитета Евгений Панкевич.
"Глубоко потрясен известием о скоропостижной кончине Сергея Евгеньевича Корнеева. Вчера мы поздравляли его с 55-летием, сегодня скорбим о его безвременном уходе. Это невосполнимая утрата для всех нас", - написал Панкевич в Telegram-канале.
Нынешний глава комитета отметил, что Корнеев внес неоценимый вклад в развитие туристической отрасли.
"Он (Корнеев - ред.) был выдающимся человеком, профессионалом своего дела. Его энергия, энтузиазм и преданность делу вдохновляли многих. Мы навсегда сохраним память о нем как о человеке с большим сердцем и доброй душой", - подчеркнул Панкевич.
Глава комитета также выразил соболезнования родным и близким Корнеева.
 
Санкт-ПетербургСергей КорнеевРоссия
 
 
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