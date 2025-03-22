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ЦБ Турции провел интервенции, чтобы поддержать курс лиры - РИА Новости, 22.03.2025
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15:43 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/tsb-2006667512.html
ЦБ Турции провел интервенции, чтобы поддержать курс лиры
ЦБ Турции провел интервенции, чтобы поддержать курс лиры - РИА Новости, 22.03.2025
ЦБ Турции провел интервенции, чтобы поддержать курс лиры
Центральный банк Турции за три дня, со среды до пятницы, провел интервенции на рынке на 26 миллиардов долларов для поддержания курса национальной валюты лиры,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T15:43:00+03:00
2025-03-22T15:43:00+03:00
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Центральный банк Турции за три дня, со среды до пятницы, провел интервенции на рынке на 26 миллиардов долларов для поддержания курса национальной валюты лиры, передал телеканал Habertürk, ссылаясь на свои подсчеты. Центральный банк Турции ранее заявил, что инициирует продажу валюты для поддержания курса национальной валюты - лиры. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействию террористической деятельности. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники писало, что турецкие банки продали около 8 миллиардов долларов до полудня в среду, чтобы поддержать курс национальной валюты. "Доллар завершил эту насыщенную событиями неделю с ростом на 3,2% по отношению к турецкой валюте - лире. Ограничением роста стали меры, предпринятые Центральным банком Турции. В первый день сильного роста курса ЦБ Турции провел интервенции на рынке на сумму около 12 миллиардов долларов. Согласно проведенным расчетам, рост курса был предотвращен продажей 14 миллиардов долларов в четверг и пятницу. Таким образом, общий объем продаж за три дня достиг 26 миллиардов долларов", - передал телеканал. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
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турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, центральный банк рф (цб рф), экономика
Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ Турции провел интервенции, чтобы поддержать курс лиры

ЦБ Турции за три дня провел интервенции на 26 млрд долларов для поддержания лиры

© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкие лиры
Турецкие лиры - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкие лиры. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Центральный банк Турции за три дня, со среды до пятницы, провел интервенции на рынке на 26 миллиардов долларов для поддержания курса национальной валюты лиры, передал телеканал Habertürk, ссылаясь на свои подсчеты.
Центральный банк Турции ранее заявил, что инициирует продажу валюты для поддержания курса национальной валюты - лиры. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействию террористической деятельности. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники писало, что турецкие банки продали около 8 миллиардов долларов до полудня в среду, чтобы поддержать курс национальной валюты.
Табло пункта обмена валют в Стамбуле. 19 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Глава Минфина Турции сделал заявление после падения биржи и лиры
19 марта, 11:51
"Доллар завершил эту насыщенную событиями неделю с ростом на 3,2% по отношению к турецкой валюте - лире. Ограничением роста стали меры, предпринятые Центральным банком Турции. В первый день сильного роста курса ЦБ Турции провел интервенции на рынке на сумму около 12 миллиардов долларов. Согласно проведенным расчетам, рост курса был предотвращен продажей 14 миллиардов долларов в четверг и пятницу. Таким образом, общий объем продаж за три дня достиг 26 миллиардов долларов", - передал телеканал.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
Турецкие лиры в пункте обмена валют в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Турецкая лира обновила исторический минимум
19 марта, 10:43
 
ТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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