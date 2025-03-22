https://ria.ru/20250322/stambul-2006718821.html

Над протестующими в Стамбуле распылили газ

Над протестующими в Стамбуле распылили газ - РИА Новости, 22.03.2025

Над протестующими в Стамбуле распылили газ

Над участниками акции, пришедшими в стамбульский парк Сарачхане для поддержки задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, распылили газ, передает корреспондент... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T22:12:00+03:00

2025-03-22T22:12:00+03:00

2025-03-22T22:46:00+03:00

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СТАМБУЛ, 22 мар - РИА Новости. Над участниками акции, пришедшими в стамбульский парк Сарачхане для поддержки задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, распылили газ, передает корреспондент РИА Новости. Ранее к очередной акции протеста призвала основная оппозиционная "Народно-республиканская" (СНР) партия Турции. Над толпой стоит редкая дымка, периодические клубы похожего на дым вещества расходятся со стороны мечети Шехзаде, граничащей с парком. Участники акции чихают и кашляют, а в перерывах между кричалками и выступлениями митингующих обсуждают, что же происходит и что это за газ. Многие присутствующие стоят в медицинских масках, балаклавах, а также шарфах, намотанных поверх рта и носа. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации. Имамоглу завершил в субботу дачу показаний, процесс продлился пять часов, передал ранее телеканал A haber. Градоначальник отверг все обвинения в свой адрес, в 19.30 мск его должны были доставить в суд.

https://ria.ru/20250322/stambul-2006713076.html

https://ria.ru/20250322/mer-2006685571.html

https://ria.ru/20250322/stambul-2006674481.html

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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, экрем имамоглу