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В Анкаре протестующие в поддержку мэра Стамбула устроили стычки с полицией - РИА Новости, 22.03.2025
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21:10 22.03.2025 (обновлено: 23:03 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/stambul-2006713076.html
В Анкаре протестующие в поддержку мэра Стамбула устроили стычки с полицией
В Анкаре протестующие в поддержку мэра Стамбула устроили стычки с полицией - РИА Новости, 22.03.2025
В Анкаре протестующие в поддержку мэра Стамбула устроили стычки с полицией
Участники проходящей в Анкаре акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу вступили в стычки с полицией, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.03.2025
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2025-03-22T23:03:00+03:00
в мире
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АНКАРА, 22 мар — РИА Новости. Участники проходящей в Анкаре акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу вступили в стычки с полицией, передает корреспондент РИА Новости.Толпа протестующих в районе Кызылай снесла металлические барьеры ограждения и начала потасовки с полицейскими. Те повалили на асфальт некоторых участников акции, несколько человек задержали.Массовые акции протеста уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, хотя власти продлили до 27 марта запрет на любые митинги и демонстрации. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) призывает сторонников выходить на улицы.Дело мэра СтамбулаМэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Сегодня он давал показания в течение пяти часов, а затем его доставили к прокурору во Дворец правосудия в районе Чаглаян.При этом Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.Имамоглу остается единственным кандидатом на праймериз от СНР и считается главным противником Реджепа Тайипа Эрдогана.Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
https://ria.ru/20250322/erdogan-2006710919.html
https://ria.ru/20250322/mer-2006685571.html
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РИА Новости
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353
60
353
60
Участники акции протеста в Анкаре вступили в стычки с полицией
Участники акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Имамоглу, которая проходит в Анкаре, начали разрушать железные барьеры и вступили в стычки с полицией, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, экрем имамоглу
В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара, Экрем Имамоглу
В Анкаре протестующие в поддержку мэра Стамбула устроили стычки с полицией

В Анкаре на акции в поддержку мэра Стамбула Имамоглу начались стычки с полицией

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АНКАРА, 22 мар — РИА Новости. Участники проходящей в Анкаре акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу вступили в стычки с полицией, передает корреспондент РИА Новости.
Толпа протестующих в районе Кызылай снесла металлические барьеры ограждения и начала потасовки с полицейскими. Те повалили на асфальт некоторых участников акции, несколько человек задержали.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Эрдоган обвинил оппозицию в попытках атаковать полицию
Вчера, 20:49
Массовые акции протеста уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, хотя власти продлили до 27 марта запрет на любые митинги и демонстрации. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) призывает сторонников выходить на улицы.

Дело мэра Стамбула

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Сегодня он давал показания в течение пяти часов, а затем его доставили к прокурору во Дворец правосудия в районе Чаглаян.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Задержанный мэр Стамбула отверг все связи с террористами
Вчера, 17:58
При этом Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.
Имамоглу остается единственным кандидатом на праймериз от СНР и считается главным противником Реджепа Тайипа Эрдогана.
Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Драка за лучший рынок мира. Первым бьет Эрдоган
21 марта, 08:00
 
В миреСтамбулТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАнкараЭкрем Имамоглу
 
 
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