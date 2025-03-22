https://ria.ru/20250322/stambul-2006699684.html

В Стамбуле и Анкаре проходят новые акции в поддержку Имамоглу

В Стамбуле и Анкаре проходят новые акции в поддержку Имамоглу - РИА Новости, 22.03.2025

В Стамбуле и Анкаре проходят новые акции в поддержку Имамоглу

В Анкаре и Стамбуле проходят очередные акции в поддержку задержанного мэра города Экрема Имамоглу, их участники выкрикивают лозунги и жгут фаеры, передает... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T19:57:00+03:00

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СТАМБУЛ, 22 мар — РИА Новости. В Анкаре и Стамбуле проходят очередные акции в поддержку задержанного мэра города Экрема Имамоглу, их участники выкрикивают лозунги и жгут фаеры, передает корреспондент РИА Новости. В Стамбуле люди собрались в парке Сарачхане. Они принесли национальные флаги, портреты первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка и плакаты с различными лозунгами, скандируют кричалки и жгут фаеры. В целом обстановка спокойная, видно множество полицейских.Полиция заблокировала проезд, ведущий на проспект Ататюрка, с помощью бронеавтомобилей, которые расставила под сводами акведука в начале проспекта.В Анкаре толпа протестующих движется к парку Гювенпарк, где состоится митинг. Слышны лозунги: "Правительство в отставку!". Стычек с полицейскими пока не наблюдается.Массовые акции протеста уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, хотя власти запретили любые митинги и демонстрации. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) призывает сторонников выходить на улицы. Дело мэра СтамбулаМэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Сегодня он закончил давать показания, отвергнув все обвинения. В 19:30 мск его должны были доставить в суд.В то же время Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.При этом Имамоглу — пока единственный кандидат на праймериз от СНР и считается главным противником Реджепа Тайипа Эрдогана.Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.

https://ria.ru/20250321/turtsiya-2006363479.html

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Обстановка на акции протеста в Стамбуле Обстановка на акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в стамбульском парке Сарачхане спокойная, люди собираются, видно множество полицейских, передает корреспондент РИА Новости. К очередной акции протеста призвала оппозиционная Народно-республиканская партия Турции. В турецких городах вот уже несколько дней проходят акции протеста против задержания оппозиционера, которого власти подозревают в совершении ряда преступлений. 2025-03-22T19:57 true PT0M05S

Толпа протестующих в поддержку Имамоглу в центре Анкары Толпа протестующих в поддержку задержанного политика Экрема Имамоглу движется в сторону парка Гювенпарк в центре Анкары, участники акции протеста призывают правительство к отставке, передает корреспондент РИА Новости. В Турции несколько дней проходят акции протеста против задержания мэра Стамбула, задержанного по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Имамоглу, который считается главным конкурентом Эрдогана на досрочных президентских выборах, обвинения отвергает. 2025-03-22T19:57 true PT0M36S

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Наталья Макарова

в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган