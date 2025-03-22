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В Стамбуле приняли чрезвычайные меры безопасности у здания суда - РИА Новости, 22.03.2025
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16:30 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/stambul-2006674481.html
В Стамбуле приняли чрезвычайные меры безопасности у здания суда
В Стамбуле приняли чрезвычайные меры безопасности у здания суда - РИА Новости, 22.03.2025
В Стамбуле приняли чрезвычайные меры безопасности у здания суда
Правоохранительные органы приняли чрезвычайные меры безопасности перед зданием суда Чаглаян в Стамбуле, куда, как ожидается, будет доставлен задержанный мэр... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T16:30:00+03:00
2025-03-22T16:30:00+03:00
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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы приняли чрезвычайные меры безопасности перед зданием суда Чаглаян в Стамбуле, куда, как ожидается, будет доставлен задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, передал телеканал Sözçü. Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу завершил дачу показаний, процесс продлился пять часов, передал ранее телеканал A haber. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. "Чрезвычайные меры безопасности перед зданием суда, поставлены железные баррикады, дежурит большое число полицейских", - передал телеканал. Ожидается, что Имамоглу будет доставлен в здание суда в 21:00 по мск. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
https://ria.ru/20250321/stychki-2006601743.html
https://ria.ru/20250322/mer-2006664745.html
https://ria.ru/20250321/stambul-2006535411.html
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в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
В Стамбуле приняли чрезвычайные меры безопасности у здания суда

В Стамбуле усилили меры безопасности у здания суда, куда доставят Имамоглу

© AP Photo / Emrah GurelПолиция во время акции протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу
Полиция во время акции протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Полиция во время акции протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы приняли чрезвычайные меры безопасности перед зданием суда Чаглаян в Стамбуле, куда, как ожидается, будет доставлен задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, передал телеканал Sözçü.
Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу завершил дачу показаний, процесс продлился пять часов, передал ранее телеканал A haber.
Протестующие в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В Стамбуле и Анкаре произошли стычки протестующих с полицией
21 марта, 22:51
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.
"Чрезвычайные меры безопасности перед зданием суда, поставлены железные баррикады, дежурит большое число полицейских", - передал телеканал.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Задержанный мэр Стамбула давал показания пять часов
Вчера, 15:20
Ожидается, что Имамоглу будет доставлен в здание суда в 21:00 по мск.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Эрдоган осудил действия протестующих из-за задержания мэра Стамбула
21 марта, 16:45
 
В миреСтамбулТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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