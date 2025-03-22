https://ria.ru/20250322/ssha-2006657809.html

Карасин рассказал о настрое российской делегации перед переговорами с США

Карасин рассказал о настрое российской делегации перед переговорами с США - РИА Новости, 22.03.2025

Карасин рассказал о настрое российской делегации перед переговорами с США

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассчитывает, что на переговорах с США в Саудовской Аравии сторонам удастся продвинуться вперёд. РИА Новости, 22.03.2025

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассчитывает, что на переговорах с США в Саудовской Аравии сторонам удастся продвинуться вперёд.Экспертная встреча России и США, как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены черноморской инициативе.Карасин ранее сообщил РИА Новости, что делегация РФ в воскресенье вылетит в Саудовскую Аравию, во вторник эксперты планируют вернуться в Москву."Рассчитываем достичь хоть какого-то продвижения вперед. Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будем прямо (работать — ред.). По всей повестке дня рассчитывать трудно. Едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса", - сказал сенатор в интервью телеканалу "Звезда".По словам Карасина, настрой у членов российской делегации "боевой и конструктивный".

https://ria.ru/20250321/ssha-2006605009.html

https://ria.ru/20250321/peregovory-2006597083.html

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россия

саудовская аравия

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