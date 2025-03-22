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Карасин рассказал о настрое российской делегации перед переговорами с США - РИА Новости, 22.03.2025
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13:58 22.03.2025 (обновлено: 14:16 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/ssha-2006657809.html
Карасин рассказал о настрое российской делегации перед переговорами с США
Карасин рассказал о настрое российской делегации перед переговорами с США - РИА Новости, 22.03.2025
Карасин рассказал о настрое российской делегации перед переговорами с США
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассчитывает, что на переговорах с США в Саудовской Аравии сторонам удастся продвинуться вперёд. РИА Новости, 22.03.2025
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сша
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саудовская аравия
москва
григорий карасин
юрий ушаков
в мире
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассчитывает, что на переговорах с США в Саудовской Аравии сторонам удастся продвинуться вперёд.Экспертная встреча России и США, как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены черноморской инициативе.Карасин ранее сообщил РИА Новости, что делегация РФ в воскресенье вылетит в Саудовскую Аравию, во вторник эксперты планируют вернуться в Москву."Рассчитываем достичь хоть какого-то продвижения вперед. Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будем прямо (работать — ред.). По всей повестке дня рассчитывать трудно. Едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса", - сказал сенатор в интервью телеканалу "Звезда".По словам Карасина, настрой у членов российской делегации "боевой и конструктивный".
https://ria.ru/20250321/ssha-2006605009.html
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сша, россия, саудовская аравия, москва, григорий карасин, юрий ушаков, в мире, украина
США, Россия, Саудовская Аравия, Москва, Григорий Карасин, Юрий Ушаков, В мире, Украина
Карасин рассказал о настрое российской делегации перед переговорами с США

Карасин: российская делегация едет на переговоры с США с настроением побороться

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассчитывает, что на переговорах с США в Саудовской Аравии сторонам удастся продвинуться вперёд.
Экспертная встреча России и США, как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены черноморской инициативе.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
CBS News раскрыл детали плана США по переговорам в Эр-Рияде
21 марта, 23:22
Карасин ранее сообщил РИА Новости, что делегация РФ в воскресенье вылетит в Саудовскую Аравию, во вторник эксперты планируют вернуться в Москву.
"Рассчитываем достичь хоть какого-то продвижения вперед. Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будем прямо (работать — ред.). По всей повестке дня рассчитывать трудно. Едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса", - сказал сенатор в интервью телеканалу "Звезда".
По словам Карасина, настрой у членов российской делегации "боевой и конструктивный".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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СШАРоссияСаудовская АравияМоскваГригорий КарасинЮрий УшаковВ миреУкраина
 
 
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