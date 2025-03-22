https://ria.ru/20250322/sk-2006631226.html

СК завершил расследования в отношении 19 фигурантов дела о "Крокусе"

СК завершил расследования в отношении 19 фигурантов дела о "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2025

СК завершил расследования в отношении 19 фигурантов дела о "Крокусе"

Следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле", они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд,... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T09:08:00+03:00

2025-03-22T09:08:00+03:00

2025-03-22T09:09:00+03:00

происшествия

россия

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светлана петренко

владимир путин

александр бортников

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле", они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Главным следственным управлением СК России в рамках уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" проведена комплексная работа во взаимодействии с подразделениями ФСБ и МВД России. В сжатые сроки установлены и задержаны исполнители теракта, а затем и иные соучастники. На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск", - сказала Петренко. По ее словам, собранная совокупность доказательств позволяет сделать вывод о причастности фигурантов к инкриминируемым преступлениям. После завершения ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые предстанут перед судом. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки. В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.

https://ria.ru/20250322/sk-2006630912.html

https://ria.ru/20250310/krokus-2004118842.html

https://ria.ru/20250320/terakt-2006209374.html

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, красногорск, светлана петренко, владимир путин, александр бортников, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)