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СК завершил расследования в отношении 19 фигурантов дела о "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2025
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09:08 22.03.2025 (обновлено: 09:09 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/sk-2006631226.html
СК завершил расследования в отношении 19 фигурантов дела о "Крокусе"
СК завершил расследования в отношении 19 фигурантов дела о "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2025
СК завершил расследования в отношении 19 фигурантов дела о "Крокусе"
Следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле", они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T09:08:00+03:00
2025-03-22T09:09:00+03:00
происшествия
россия
москва
красногорск
светлана петренко
владимир путин
александр бортников
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле", они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко. "Главным следственным управлением СК России в рамках уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" проведена комплексная работа во взаимодействии с подразделениями ФСБ и МВД России. В сжатые сроки установлены и задержаны исполнители теракта, а затем и иные соучастники. На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск", - сказала Петренко. По ее словам, собранная совокупность доказательств позволяет сделать вывод о причастности фигурантов к инкриминируемым преступлениям. После завершения ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые предстанут перед судом. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки. В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
https://ria.ru/20250322/sk-2006630912.html
https://ria.ru/20250310/krokus-2004118842.html
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происшествия, россия, москва, красногорск, светлана петренко, владимир путин, александр бортников, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Красногорск, Светлана Петренко, Владимир Путин, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СК завершил расследования в отношении 19 фигурантов дела о "Крокусе"

СК завершил расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле", они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России в рамках уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" проведена комплексная работа во взаимодействии с подразделениями ФСБ и МВД России. В сжатые сроки установлены и задержаны исполнители теракта, а затем и иные соучастники. На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают ознакомление с материалами дела. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск", - сказала Петренко.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Организацией теракта в "Крокусе" занимались шесть граждан из Средней Азии
Вчера, 09:03
По ее словам, собранная совокупность доказательств позволяет сделать вывод о причастности фигурантов к инкриминируемым преступлениям. После завершения ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые предстанут перед судом.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Жителя Калуги будут судить за оправдание теракта в "Крокусе"
10 марта, 15:35
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Адвокат рассказал о приказе организаторов теракта в "Крокусе" исполнителям
20 марта, 14:42
 
ПроисшествияРоссияМоскваКрасногорскСветлана ПетренкоВладимир ПутинАлександр БортниковКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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