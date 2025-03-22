https://ria.ru/20250322/sk-2006630912.html

Организацией теракта в "Крокусе" занимались шесть граждан из Средней Азии

Организацией теракта в "Крокусе" занимались шесть граждан из Средней Азии - РИА Новости, 22.03.2025

Организацией теракта в "Крокусе" занимались шесть граждан из Средней Азии

Непосредственной организацией теракта в "Крокус Сити Холле" занимались шестеро граждан из Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск, сообщила... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T09:03:00+03:00

2025-03-22T09:03:00+03:00

2025-03-22T09:13:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

средняя азия

москва

светлана петренко

мухаммадсобир файзов

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Непосредственной организацией теракта в "Крокус Сити Холле" занимались шестеро граждан из Средней Азии, они заочно арестованы и объявлены в розыск, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. "Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск. Указанные лица завербовали четверых исполнителей нападения – Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду, – и организовали их обучение за границей", - рассказала Петренко. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.

https://ria.ru/20240819/dolgi-1966966426.html

https://ria.ru/20250308/boevik-2003789844.html

https://ria.ru/20250320/terakt-2006209374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, средняя азия, москва, светлана петренко, мухаммадсобир файзов, владимир путин, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)