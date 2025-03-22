СК назвал организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"
СК: теракт в "Крокусе" организовали спецслужбы недружественного государства
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" спланировали и организовали спецслужбы "недружественного государства" для дестабилизации ситуации в России, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации", — сказала она.
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Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходят в деле под псевдонимами. Злоумышленники находятся за рубежом, из-за чего их заочно арестовали и объявили в розыск.
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"Указанные лица завербовали четверых исполнителей нападения — Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду — и организовали их обучение за границей", — рассказала Петренко.
Она добавила, что следствие завершило расследование против 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". Сейчас они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд.
Еще несколько фигурантов объявили в розыск.
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"В зависимости от роли в совершении преступлений привлечены к уголовной ответственности лица, которые помогали исполнителям в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность. Следствием детально восстановлена хронология действий соучастников в процессе подготовки к преступлению, в момент нападения на посетителей концертного зала, при попытке скрыться, вплоть до задержания сотрудниками правоохранительных органов", — уточнила представитель СК.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них со стороны противника было подготовлено окно для перехода границы.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу ИГ*), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников.
По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяют участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которых обвиняют в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали вооружение террористам. Еще двое их соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.