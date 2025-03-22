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СК назвал организаторов теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2025
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:01 22.03.2025 (обновлено: 14:47 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/sk-2006630702.html
СК назвал организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"
СК назвал организаторов теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 22.03.2025
СК назвал организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"
Теракт в "Крокус Сити Холле" спланировали и организовали спецслужбы "недружественного государства" для дестабилизации ситуации в России, сообщила официальный... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T09:01:00+03:00
2025-03-22T14:47:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
москва
красногорск
светлана петренко
владимир путин
александр бортников
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" спланировали и организовали спецслужбы "недружественного государства" для дестабилизации ситуации в России, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. "На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации", — сказала она. Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходят в деле под псевдонимами. Злоумышленники находятся за рубежом, из-за чего их заочно арестовали и объявили в розыск. &quot;Указанные лица завербовали четверых исполнителей нападения — Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду — и организовали их обучение за границей&quot;, — рассказала Петренко.Она добавила, что следствие завершило расследование против 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". Сейчас они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд.Еще несколько фигурантов объявили в розыск."В зависимости от роли в совершении преступлений привлечены к уголовной ответственности лица, которые помогали исполнителям в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность. Следствием детально восстановлена хронология действий соучастников в процессе подготовки к преступлению, в момент нападения на посетителей концертного зала, при попытке скрыться, вплоть до задержания сотрудниками правоохранительных органов", — уточнила представитель СК.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них со стороны противника было подготовлено окно для перехода границы. Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу ИГ*), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников. По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяют участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки. В начале ноября стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которых обвиняют в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали вооружение террористам. Еще двое их соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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происшествия, россия, москва, красногорск, светлана петренко, владимир путин, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Москва, Красногорск, Светлана Петренко, Владимир Путин, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СК назвал организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"

СК: теракт в "Крокусе" организовали спецслужбы недружественного государства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" спланировали и организовали спецслужбы "недружественного государства" для дестабилизации ситуации в России, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
"На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации", — сказала она.
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Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых проходят в деле под псевдонимами. Злоумышленники находятся за рубежом, из-за чего их заочно арестовали и объявили в розыск.
«

"Указанные лица завербовали четверых исполнителей нападения — Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду — и организовали их обучение за границей", — рассказала Петренко.

Она добавила, что следствие завершило расследование против 19 обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". Сейчас они знакомятся с материалами, после чего дело передадут в суд.
Еще несколько фигурантов объявили в розыск.
«
"В зависимости от роли в совершении преступлений привлечены к уголовной ответственности лица, которые помогали исполнителям в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность. Следствием детально восстановлена хронология действий соучастников в процессе подготовки к преступлению, в момент нападения на посетителей концертного зала, при попытке скрыться, вплоть до задержания сотрудниками правоохранительных органов", — уточнила представитель СК.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них со стороны противника было подготовлено окно для перехода границы.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу ИГ*), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников.
По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяют участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
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Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которых обвиняют в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали вооружение террористам. Еще двое их соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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