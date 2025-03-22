https://ria.ru/20250322/shoygu-2006653404.html

Шойгу отметил стойкость Сербии в отказе от антироссийских санкций

Шойгу отметил стойкость Сербии в отказе от антироссийских санкций - РИА Новости, 22.03.2025

Шойгу отметил стойкость Сербии в отказе от антироссийских санкций

Москва ценит твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, и стойкость Сербии в отказе РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:11:00+03:00

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2025-03-22T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва ценит твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, и стойкость Сербии в отказе от присоединения к антироссийским санкциям, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве. "Дорожим сложившимися между нашими странами и народами братскими отношениями, которые прошли испытание временем. Ценим твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада. Отмечаем стойкость вашей страны в вопросе неприсоединения к антироссийским санкциям", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20250322/serbiya-2006651212.html

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