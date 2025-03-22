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Шойгу отметил стойкость Сербии в отказе от антироссийских санкций
Шойгу отметил стойкость Сербии в отказе от антироссийских санкций - РИА Новости, 22.03.2025
Шойгу отметил стойкость Сербии в отказе от антироссийских санкций
Москва ценит твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, и стойкость Сербии в отказе РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:11:00+03:00
2025-03-22T13:11:00+03:00
2025-03-22T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва ценит твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, и стойкость Сербии в отказе от присоединения к антироссийским санкциям, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве. "Дорожим сложившимися между нашими странами и народами братскими отношениями, которые прошли испытание временем. Ценим твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада. Отмечаем стойкость вашей страны в вопросе неприсоединения к антироссийским санкциям", - сказал Шойгу.
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москва, белград (город), сербия, сергей шойгу, александр вулин, в мире, санкции в отношении россии, россия
Москва, Белград (город), Сербия, Сергей Шойгу, Александр Вулин, В мире, Санкции в отношении России, Россия
Шойгу отметил стойкость Сербии в отказе от антироссийских санкций
Шойгу: Россия ценит стойкость Сербии в отказе от антироссийских санкций