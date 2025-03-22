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Шойгу отметил стойкость Сербии в отказе от антироссийских санкций - РИА Новости, 22.03.2025
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13:11 22.03.2025 (обновлено: 13:12 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/shoygu-2006653404.html
Шойгу отметил стойкость Сербии в отказе от антироссийских санкций
Шойгу отметил стойкость Сербии в отказе от антироссийских санкций - РИА Новости, 22.03.2025
Шойгу отметил стойкость Сербии в отказе от антироссийских санкций
Москва ценит твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, и стойкость Сербии в отказе РИА Новости, 22.03.2025
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белград (город)
сербия
сергей шойгу
александр вулин
в мире
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва ценит твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, и стойкость Сербии в отказе от присоединения к антироссийским санкциям, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве. "Дорожим сложившимися между нашими странами и народами братскими отношениями, которые прошли испытание временем. Ценим твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада. Отмечаем стойкость вашей страны в вопросе неприсоединения к антироссийским санкциям", - сказал Шойгу.
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москва, белград (город), сербия, сергей шойгу, александр вулин, в мире, санкции в отношении россии, россия
Москва, Белград (город), Сербия, Сергей Шойгу, Александр Вулин, В мире, Санкции в отношении России, Россия
Шойгу отметил стойкость Сербии в отказе от антироссийских санкций

Шойгу: Россия ценит стойкость Сербии в отказе от антироссийских санкций

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва ценит твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, и стойкость Сербии в отказе от присоединения к антироссийским санкциям, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве.
"Дорожим сложившимися между нашими странами и народами братскими отношениями, которые прошли испытание временем. Ценим твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада. Отмечаем стойкость вашей страны в вопросе неприсоединения к антироссийским санкциям", - сказал Шойгу.
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