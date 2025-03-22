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В Сербии рассказали о товарообороте с Россией - РИА Новости, 22.03.2025
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18:36 22.03.2025 (обновлено: 18:37 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/serbiya-2006689528.html
В Сербии рассказали о товарообороте с Россией
В Сербии рассказали о товарообороте с Россией - РИА Новости, 22.03.2025
В Сербии рассказали о товарообороте с Россией
Спад товарооборота России и Сербии, вызванный санкциями Запада и сопутствующими трудностями, стабилизируется, затем при участии межправкомиссии начнется рост... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T18:36:00+03:00
2025-03-22T18:37:00+03:00
сербия
россия
санкт-петербург
максим орешкин
александр боцан-харченко
максим решетников
ржд
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Спад товарооборота России и Сербии, вызванный санкциями Запада и сопутствующими трудностями, стабилизируется, затем при участии межправкомиссии начнется рост показателей, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в субботу начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда вместе с министром Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Затем в сербском правительстве состоялись переговоры двух делегаций. Сербский министр напомнил, что с введением санкций Запада после начала СВО отмечен спад товарооборота с РФ. По данным сербской статистики в 2022 году сумма достигла максимума в 4,2 миллиарда долларов, но в 2023 году она снизилась до 3 миллиардов, а в 2024 году до 2,4 миллиарда долларов. "Важнее всего, что это процесс стабилизирован и мы ожидаем с возобновлением работы межправкомиссии, которую с российской стороны возглавляет глава минэкономразвития Максим Решетников, с сербской стороны - я. Мы начали совместно активно работать, у нас интенсивные контакты, буквально каждый месяц, и я уверен, что в конце этого года это даст результат – стабилизацию снижения из-за логистических и других проблем, санкций", - сказал Попович на брифинге. По его словам, большой потенциал сотрудничества есть в новых технологиях, цифровизации, роботостроении, фармацевтической промышленности. "Уверен, что мы заложили хорошее основание вместе с нашими предпринимателями и в следующие годы ожидаем интенсивный рост и уверен, что это сотрудничество между двумя правительствами и двумя президентами будет способствовать еще большей активизации наших предпринимателей на российском рынке и российских предпринимателей здесь в Сербии", - указал глава межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он напомнил, что большую работу по строительству железных дорог Сербии провела компания РЖД, "у которых есть намерение продолжать", и выразил уверенность, что будет найдена возможность, чтобы РЖД продолжили работу над проектами в Сербии. "Также компания "Силовые машины" в сфере энергетики. И "Росатом" заинтересован работать, если Сербия будет заниматься развитием атомной энергетики, "Росатом" заинтересован участвовать на всех тендерах, которые будут здесь. Велики потенциалы сотрудничества и в других отраслях от сельского хозяйства до машиностроения, химической промышленности. В будущем, при таких исключительных политических отношениях, можем ожидать только увеличения экономического сотрудничества Сербии и России", - подытожил член сербского правительства. Заседании российско-сербской межправкомиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось после трехлетнего перерыва в ноябре 2024 года в Санкт-Петербурге.
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сербия, россия, санкт-петербург, максим орешкин, александр боцан-харченко, максим решетников, ржд, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Сербия, Россия, Санкт-Петербург, Максим Орешкин, Александр Боцан-Харченко, Максим Решетников, РЖД, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
В Сербии рассказали о товарообороте с Россией

Министр Попович заявил, что спад товарооборота России и Сербии стабилизируется

© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Сербии
Государственные флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL
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Государственные флаги России и Сербии . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Спад товарооборота России и Сербии, вызванный санкциями Запада и сопутствующими трудностями, стабилизируется, затем при участии межправкомиссии начнется рост показателей, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович.
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в субботу начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда вместе с министром Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Затем в сербском правительстве состоялись переговоры двух делегаций.
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Сербский министр напомнил, что с введением санкций Запада после начала СВО отмечен спад товарооборота с РФ. По данным сербской статистики в 2022 году сумма достигла максимума в 4,2 миллиарда долларов, но в 2023 году она снизилась до 3 миллиардов, а в 2024 году до 2,4 миллиарда долларов. "Важнее всего, что это процесс стабилизирован и мы ожидаем с возобновлением работы межправкомиссии, которую с российской стороны возглавляет глава минэкономразвития Максим Решетников, с сербской стороны - я. Мы начали совместно активно работать, у нас интенсивные контакты, буквально каждый месяц, и я уверен, что в конце этого года это даст результат – стабилизацию снижения из-за логистических и других проблем, санкций", - сказал Попович на брифинге.
По его словам, большой потенциал сотрудничества есть в новых технологиях, цифровизации, роботостроении, фармацевтической промышленности.
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"Уверен, что мы заложили хорошее основание вместе с нашими предпринимателями и в следующие годы ожидаем интенсивный рост и уверен, что это сотрудничество между двумя правительствами и двумя президентами будет способствовать еще большей активизации наших предпринимателей на российском рынке и российских предпринимателей здесь в Сербии", - указал глава межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Он напомнил, что большую работу по строительству железных дорог Сербии провела компания РЖД, "у которых есть намерение продолжать", и выразил уверенность, что будет найдена возможность, чтобы РЖД продолжили работу над проектами в Сербии.
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"Также компания "Силовые машины" в сфере энергетики. И "Росатом" заинтересован работать, если Сербия будет заниматься развитием атомной энергетики, "Росатом" заинтересован участвовать на всех тендерах, которые будут здесь. Велики потенциалы сотрудничества и в других отраслях от сельского хозяйства до машиностроения, химической промышленности. В будущем, при таких исключительных политических отношениях, можем ожидать только увеличения экономического сотрудничества Сербии и России", - подытожил член сербского правительства.
Заседании российско-сербской межправкомиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось после трехлетнего перерыва в ноябре 2024 года в Санкт-Петербурге.
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