https://ria.ru/20250322/serbiya-2006655846.html

Россия пригласила Сербию на встречу по безопасности в Москве

Россия пригласила Сербию на встречу по безопасности в Москве - РИА Новости, 22.03.2025

Россия пригласила Сербию на встречу по безопасности в Москве

Россия пригласила Сербию принять участие в предстоящей в конце мая в Москве под эгидой Совета безопасности РФ международной встрече высоких представителей,... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:33:00+03:00

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2025-03-22T13:34:00+03:00

россия

москва

сербия

сергей шойгу

александр вулин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия пригласила Сербию принять участие в предстоящей в конце мая в Москве под эгидой Совета безопасности РФ международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщил секретарь СБ РФ Сергей Шойгу. "Ждем наших сербских друзей в Москве 27-29 мая, в том числе для участия в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности", - сказал Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве.

https://ria.ru/20250322/vuchich-2006655187.html

россия

москва

сербия

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2025

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россия, москва, сербия, сергей шойгу, александр вулин