https://ria.ru/20250322/serbiya-2006651212.html

Сербия признала ошибку при голосовании по резолюции ГА ООН, заявил Вулин

Сербия признала ошибку при голосовании по резолюции ГА ООН, заявил Вулин - РИА Новости, 22.03.2025

Сербия признала ошибку при голосовании по резолюции ГА ООН, заявил Вулин

Сербия признала ошибку при голосовании в поддержку антироссийской резолюции по конфликту на Украине в Генассамблее ООН, заявил вице-премьер республики... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:07:00+03:00

2025-03-22T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сербия признала ошибку при голосовании в поддержку антироссийской резолюции по конфликту на Украине в Генассамблее ООН, заявил вице-премьер республики Александар Вулин. "Ошибка, которая случилась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, как вам известно, исправлена. Для нас намного легче ошибку признать, чем обидеть своих друзей", — сказал он на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.В конце февраля Сербия в ГА ООН проголосовала за антироссийскую резолюцию, в которой от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в тексте содержится традиционный односторонний призыв к Москве прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан, равно как и преступления ВСУ в Курской области, в документе не осуждаются и не упоминаются. В документе также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Президент Сербии Александр Вучич вечером того же дня заявил, что делегация страны проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", когда должна была воздержаться, и извинился перед гражданами. По его словам, за вторую, американскую, резолюцию по этому же конфликту сербы проголосовали "как надо, воздержались". Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал голосование позором и призвал МИД страны к ответственности.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль принял извинения Вучича за ошибку при голосовании. Он указал на оперативную реакцию главы Сербии и подчеркнул, что технические ошибки случаются.В марте глава МИД Сербии Марко Джурич уточнил, что голос Белграда в ООН по антироссийской резолюции по Украине отозвали.

https://ria.ru/20250225/zakharova-2001388690.html

https://ria.ru/20250322/serbija-2006652642.html

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Варвара Скокшина

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