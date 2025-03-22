https://ria.ru/20250322/serbija-2006653084.html

Сербия не позволит провести цветную революцию, заявил Вулин

Сербия не позволит провести цветную революцию, заявил Вулин - РИА Новости, 22.03.2025

Сербия не позволит провести цветную революцию, заявил Вулин

Сербские власти не позволят провести цветную революцию спецслужбам Запада, которые стоят за протестами в Белграде, заявил вице-премьер республики Александар... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:11:00+03:00

2025-03-22T13:11:00+03:00

2025-03-22T13:11:00+03:00

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беспорядки в белграде

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сербские власти не позволят провести цветную революцию спецслужбам Запада, которые стоят за протестами в Белграде, заявил вице-премьер республики Александар Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. "В Белграде происходит цветная революция. И это неразрывно связано с нашей позицией в отношении РФ. За цветной революцией в Сербии стоят западные спецслужбы, которые хотели бы привести к власти в Сербии другое правительство. Мы этого не позволим", - сказал заместитель председателя сербского правительства. В этом контексте Вулин поблагодарил Шойгу и лично президента России Владимира Путина за их "отношение и позицию" на фоне текущих событий. "Ваша незыблемая поддержка легитимных властей Сербии очень много значит для нас", - подчеркнул он. Последняя встреча Шойгу и Вулина состоялась феврале. Тогда собеседники "обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и текущую ситуацию в Сербии". При этом с российской стороны была обозначена готовность "оказывать поддержку братскому народу Сербии в поддержании стабильности".

https://ria.ru/20250322/serbiya-2006651212.html

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Варвара Скокшина

в мире, сербия, россия, белград (город), сергей шойгу, владимир путин, беспорядки в белграде