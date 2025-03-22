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Сербия не позволит провести цветную революцию, заявил Вулин - РИА Новости, 22.03.2025
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13:11 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/serbija-2006653084.html
Сербия не позволит провести цветную революцию, заявил Вулин
Сербия не позволит провести цветную революцию, заявил Вулин - РИА Новости, 22.03.2025
Сербия не позволит провести цветную революцию, заявил Вулин
Сербские власти не позволят провести цветную революцию спецслужбам Запада, которые стоят за протестами в Белграде, заявил вице-премьер республики Александар... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:11:00+03:00
2025-03-22T13:11:00+03:00
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сергей шойгу
владимир путин
беспорядки в белграде
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сербские власти не позволят провести цветную революцию спецслужбам Запада, которые стоят за протестами в Белграде, заявил вице-премьер республики Александар Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. "В Белграде происходит цветная революция. И это неразрывно связано с нашей позицией в отношении РФ. За цветной революцией в Сербии стоят западные спецслужбы, которые хотели бы привести к власти в Сербии другое правительство. Мы этого не позволим", - сказал заместитель председателя сербского правительства. В этом контексте Вулин поблагодарил Шойгу и лично президента России Владимира Путина за их "отношение и позицию" на фоне текущих событий. "Ваша незыблемая поддержка легитимных властей Сербии очень много значит для нас", - подчеркнул он. Последняя встреча Шойгу и Вулина состоялась феврале. Тогда собеседники "обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и текущую ситуацию в Сербии". При этом с российской стороны была обозначена готовность "оказывать поддержку братскому народу Сербии в поддержании стабильности".
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в мире, сербия, россия, белград (город), сергей шойгу, владимир путин, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Сергей Шойгу, Владимир Путин, Беспорядки в Белграде
Сербия не позволит провести цветную революцию, заявил Вулин

Вулин: Сербия не позволят спецслужбам Запада провести цветную революцию

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сербские власти не позволят провести цветную революцию спецслужбам Запада, которые стоят за протестами в Белграде, заявил вице-премьер республики Александар Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
«
"В Белграде происходит цветная революция. И это неразрывно связано с нашей позицией в отношении РФ. За цветной революцией в Сербии стоят западные спецслужбы, которые хотели бы привести к власти в Сербии другое правительство. Мы этого не позволим", - сказал заместитель председателя сербского правительства.
В этом контексте Вулин поблагодарил Шойгу и лично президента России Владимира Путина за их "отношение и позицию" на фоне текущих событий. "Ваша незыблемая поддержка легитимных властей Сербии очень много значит для нас", - подчеркнул он.
Последняя встреча Шойгу и Вулина состоялась феврале. Тогда собеседники "обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и текущую ситуацию в Сербии". При этом с российской стороны была обозначена готовность "оказывать поддержку братскому народу Сербии в поддержании стабильности".
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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В миреСербияРоссияБелград (город)Сергей ШойгуВладимир ПутинБеспорядки в Белграде
 
 
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