https://ria.ru/20250322/serbija-2006652642.html
Сербия не будет присоединяться к санкциям против России, заявил Вулин
Сербия не будет присоединяться к санкциям против России, заявил Вулин - РИА Новости, 22.03.2025
Сербия не будет присоединяться к санкциям против России, заявил Вулин
Сербия не присоединилась к западным санкциям против России и продолжит придерживаться этой линии, заявил вице-премьер республики Александр Вулин на встрече с... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:10:00+03:00
2025-03-22T13:10:00+03:00
2025-03-22T13:12:00+03:00
россия
сербия
александр вулин
сергей шойгу
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сербия не присоединилась к западным санкциям против России и продолжит придерживаться этой линии, заявил вице-премьер республики Александр Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности (СБ) РФ Сергеем Шойгу. "Как вам известно, мы не присоединились к санкциям Запада против РФ и мы будем эту линию продолжать", - сказал заместитель председателя сербского правительства.
https://ria.ru/20250322/vulin-2006616405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, александр вулин, сергей шойгу
Россия, Сербия, Александр Вулин, Сергей Шойгу
Сербия не будет присоединяться к санкциям против России, заявил Вулин
Вулин: Сербия не присоединилась к санкциям Запада и будет продолжать эту линию