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Сербия не будет присоединяться к санкциям против России, заявил Вулин - РИА Новости, 22.03.2025
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13:10 22.03.2025 (обновлено: 13:12 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/serbija-2006652642.html
Сербия не будет присоединяться к санкциям против России, заявил Вулин
Сербия не будет присоединяться к санкциям против России, заявил Вулин - РИА Новости, 22.03.2025
Сербия не будет присоединяться к санкциям против России, заявил Вулин
Сербия не присоединилась к западным санкциям против России и продолжит придерживаться этой линии, заявил вице-премьер республики Александр Вулин на встрече с... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T13:10:00+03:00
2025-03-22T13:12:00+03:00
россия
сербия
александр вулин
сергей шойгу
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сербия не присоединилась к западным санкциям против России и продолжит придерживаться этой линии, заявил вице-премьер республики Александр Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности (СБ) РФ Сергеем Шойгу. "Как вам известно, мы не присоединились к санкциям Запада против РФ и мы будем эту линию продолжать", - сказал заместитель председателя сербского правительства.
https://ria.ru/20250322/vulin-2006616405.html
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россия, сербия, александр вулин, сергей шойгу
Россия, Сербия, Александр Вулин, Сергей Шойгу
Сербия не будет присоединяться к санкциям против России, заявил Вулин

Вулин: Сербия не присоединилась к санкциям Запада и будет продолжать эту линию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сербия не присоединилась к западным санкциям против России и продолжит придерживаться этой линии, заявил вице-премьер республики Александр Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности (СБ) РФ Сергеем Шойгу.
"Как вам известно, мы не присоединились к санкциям Запада против РФ и мы будем эту линию продолжать", - сказал заместитель председателя сербского правительства.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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Вчера, 03:19
 
РоссияСербияАлександр ВулинСергей Шойгу
 
 
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