https://ria.ru/20250322/serbija-2006652642.html

Сербия не будет присоединяться к санкциям против России, заявил Вулин

Сербия не будет присоединяться к санкциям против России, заявил Вулин - РИА Новости, 22.03.2025

Сербия не будет присоединяться к санкциям против России, заявил Вулин

Сербия не присоединилась к западным санкциям против России и продолжит придерживаться этой линии, заявил вице-премьер республики Александр Вулин на встрече с... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T13:10:00+03:00

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2025-03-22T13:12:00+03:00

россия

сербия

александр вулин

сергей шойгу

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Сербия не присоединилась к западным санкциям против России и продолжит придерживаться этой линии, заявил вице-премьер республики Александр Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности (СБ) РФ Сергеем Шойгу. "Как вам известно, мы не присоединились к санкциям Запада против РФ и мы будем эту линию продолжать", - сказал заместитель председателя сербского правительства.

https://ria.ru/20250322/vulin-2006616405.html

россия

сербия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, сербия, александр вулин, сергей шойгу