https://ria.ru/20250322/reytingi-2006576478.html

Какие университетские рейтинги нужны российской экономике

Какие университетские рейтинги нужны российской экономике - РИА Новости, 22.03.2025

Какие университетские рейтинги нужны российской экономике

Государство в нацпроекте "Кадры" поставило перед собой серьезную задачу: к 2030 году вовлечь в экономику 800 тысяч человек дополнительно, то есть без учета... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T08:00:00+03:00

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Государство в нацпроекте "Кадры" поставило перед собой серьезную задачу: к 2030 году вовлечь в экономику 800 тысяч человек дополнительно, то есть без учета замещения пенсионеров. В Минтруде подсчитали, что примерно треть потребности приходится на людей с высшим образованием. Если кадровый голод не будет преодолен, то экономика не сможет эффективно развиваться — даже при росте спроса.Правительство для притока инженерных кадров может в очередной раз увеличить количество бюджетных мест в университетах. Однако не будем забывать, что около 40 процентов дипломированных специалистов работают не по специальности. Низкий КПД — почти половина энергии системы растрачивается вхолостую.Проблему нужно решить за пять лет, иначе кадровый план будет провален. Без объективного национального рейтинга университетов с учетом трудоустройства выпускников сделать это будет затруднительно. Правительству он нужен для эффективного госрегулирования вузовской системы. Абитуриенты хотят понимать, какое учебное заведение больше подойдет в качестве стартовой площадки для успешной карьеры. Для предприятий — потенциальный резерв трудовых ресурсов.Президент дал прямое поручение о создании университетского рейтинга с учетом трудоустройства. Ответственным разработчиком на этот раз будет Минтруд России. Новый рейтинг планируют опубликовать к 15 июня текущего года.Уже известны детали: ранжирование будет учитывать зарплату и факт трудоустройства через два года после окончания вуза. Увязка направления подготовки или специальности по диплому с фактическими должностными обязанностями молодого специалиста на своем рабочем месте, судя по предварительной информации, не предусмотрена.Пошли по простому пути: вузы предоставляют государству данные о выпускниках с указанием СНИЛС — по отчислениям в Социальный фонд можно установить размер зарплаты каждого молодого специалиста и факт его присутствия в экономике.Все понимают, что важно отразить в рейтинге трудоустройство по специальности. Вопрос поднимался на заседаниях Национального совета по профессиональным квалификациям. Для его решения требуется навести порядок в системе профессиональных стандартов, а это огромная работа — и не факт, что она выполнима в сегодняшних условиях.Приведем пример: два начальника по закупкам в конкурирующих гипермаркетах товаров для ремонта и строительства. У одного в дипломе указано направление подготовки "Техника и технологии строительства". Он профессионал по шпателям и бетономешалкам, а коммерцию освоил по ходу дела. Другой, наоборот, — дипломированный менеджер, который в силу опыта глубоко разобрался в строительном бизнесе. Кто из них работает не по специальности?Попытки создать качественный отечественный университетский рейтинг предпринимаются как минимум с 2003 года, когда подобный проект осуществили китайцы — имеется в виду Шанхайский рейтинг. К 2017-му в России появился рейтинг "Три миссии университета", учрежденный Российским союзом ректоров. Оценим объективность. В числе его критериев, например, количество подписчиков аккаунта университета в социальных сетях или размер аудитории сайта — в абсолютном выражении. В некоторых вузах учатся по 40 тысяч человек, а где-то — менее 5000. Как их сравнивать по таким критериям?Или еще один показатель — количество онлайн-курсов. Не секрет, что получить качественное инженерное образование в дистанционном режиме просто невозможно, а значит, и сравнение вузов разных профилей будет некорректным.По большому счету объективным может быть только сравнение вузов в рамках одного профиля обучения. То есть не глобальные рейтинги, а предметные. Именно такой метод ранжирования позволяет сравнить вузы по критериям рынка труда. Шагом вперед в этом отношении можно считать создание в 2022 году отечественного предметного рейтинга университетов. Он был составлен агентством "РАЭКС-Аналитика" на основе рейтинга "Три миссии университета" с выделением отдельного ранжирования по 29 предметным профилям высшего образования.Работодатели и абитуриенты все-таки добились того, что технические вузы не ранжируются в одном котле с консерваториями, но критерии оценки в предметном рейтинге "РАЭКС-Аналитика" все равно не связаны с трудоустройством. Он базируется в основном на показателях среднего балла ЕГЭ, численности преподавателей и объема финансирования с учетом количества студентов, публикационной активности.Принципиально иначе построен, например, ведущий мировой университетский рейтинг QS — от британской компании Quacquarelli Symonds. У них, как и у российских коллег, нет пока статистического инструментария для точной увязки профессий с вузовскими специальностями. Тем не менее голос работодателей в этом рейтинге присутствует. Составители взяли на себя труд опросить более 75 тысяч бизнесменов и выяснить, выпускники каких вузов наилучшим образом подготовлены к выполнению своих должностных обязанностей. В интегральной оценке вуза по методике QS критерии, учитывающие рынок труда, имеют солидный вес — 30%.Кстати, научную составляющую британцы тоже оценивают в основном по академической репутации, не забывая, конечно же, о количестве публикаций и уровне цитирования.О непредвзятости ранжирования вузов через оценку их репутации у работодателей и в научной среде свидетельствует, например, четвертое место Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II в мировом предметном рейтинге QS 2025 по направлению "Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность". Отдельно по критерию академической репутации вуз поднялся еще выше — на второе место в мире. С 19 мая 2023-го он находится в антироссийских санкционных списках, тем не менее британцы не смогли проигнорировать мнение руководства многочисленных предприятий, которые выгодно отличают выпускников старейшего технического вуза России от многих прочих соискателей на вакантные позиции.Репутация — явление самоценное. Ее поддержание и упрочение, безусловно, приносят лучшие плоды по сравнению с попытками подогнать статистику под расчетные формулы ранжирования. Вспомним проект "5-100", который с 2012 по 2020 год пытался втащить несколько отечественных вузов в первую сотню мировых глобальных (непредметных) университетских рейтингов — в первую очередь того же QS.Минобрнауки России тогда пришло к выводу, что кратчайшим путем к вхождению в топ-100 станет улучшение показателя соотношения количества студентов и преподавателей. В итоге некоторые отечественные вузы достигли уровня 4 к 1. Это уже почти гувернерство — такого количества преподавателей в расчете на одного студента нет даже в ведущих университетах Лиги плюща. Не помогло. Ни один из участников проекта "5-100" в первую мировую сотню университетов так и не попал. Репутации не хватило, вероятно. Десятки миллиардов рублей государственного финансирования по разделу "Образование" ушли мимо цели.Сегодня российская высшая школа уже не пытается любой ценой вписаться в западные тренды, как в 2012-м. Но все-таки надо признать, что отечественная рейтинговая система, сравнимая по адекватности с QS, до сих пор не создана.Впрочем, есть еще один механизм ранжирования вузов, который почему-то не используется в России. Это государственная аккредитация по категориям. Все ведущие страны в области образования определяют статус своих университетов на основе собственных, национальных критериев.Например, Австралия. Она является образцом для всего Британского Содружества. Австралийские вузы распределяются по пяти категориям исходя из 12 параметров. Большинство из них отсутствует в глобальных рейтингах: оценка инфраструктуры вуза от приборной базы до качества общежитий; вовлеченность студентов в жизнь своего учебного заведения; уровень развития дополнительных навыков в процессе учебы; внутривузовская система поддержки студентов; показатели зарплаты и трудоустройства.Государственный регулятор диктует четкие цифровые индикаторы и внимательно следит за их параметрами. Получить дополнительную отечественную звезду — значит укрепить свои позиции на конкурентном образовательном рынке. Лишиться звезды — потерять часть абитуриентов, работодателей, финансирования. Такая система оценки определяет дееспособность ректора и коллектива и является первичной по отношению к рейтингам. Но это уже тема для отдельной статьи.

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https://ria.ru/20241111/universitety-1982737965.html

https://ria.ru/20240927/mifi-1975059642.html

https://ria.ru/20240815/vuzy-1966307555.html

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аналитика, россия, нацпроекты, экономика, кадры, образование - общество