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Протестующие в Анкаре заблокировали центральные улицы города - РИА Новости, 22.03.2025
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23:41 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/protest-2006724328.html
Протестующие в Анкаре заблокировали центральные улицы города
Протестующие в Анкаре заблокировали центральные улицы города - РИА Новости, 22.03.2025
Протестующие в Анкаре заблокировали центральные улицы города
Центральные улицы Анкары заблокированы полицией из-за наплыва участников акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, полиция следит... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T23:41:00+03:00
2025-03-22T23:41:00+03:00
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Центральные улицы Анкары заблокированы полицией из-за наплыва участников акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, полиция следит за происходящим, передает корреспондент РИА Новости. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста. В субботу политик давал показания в течении пяти часов во Дворце правосудия в районе Чаглаян. По сообщению телеканала A Haber, он отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания. Как передает корреспондент РИА Новости, вечером в субботу центральные улицы Анкары в районе Кызылай, бульвара Ататюрка заблокированы полицией из-за наплыва протестующих, стражи правопорядка следят за происходящим, не реагируя на провокации. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
https://ria.ru/20250322/protest-2006723609.html
https://ria.ru/20250320/erdogan-2006317517.html
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в мире, турция, анкара (провинция), стамбул, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Турция, Анкара (провинция), Стамбул, Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
Протестующие в Анкаре заблокировали центральные улицы города

Центральные улицы Анкары заблокированы из-за акции протеста в поддержку Имамоглу

© AP Photo / Ali UnalПротестующие против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре
Протестующие против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Ali Unal
Протестующие против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Центральные улицы Анкары заблокированы полицией из-за наплыва участников акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, полиция следит за происходящим, передает корреспондент РИА Новости.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста. В субботу политик давал показания в течении пяти часов во Дворце правосудия в районе Чаглаян. По сообщению телеканала A Haber, он отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания.
Протесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Полиция применила водометы и перцовые спреи на акции в Анкаре
Вчера, 23:27
Как передает корреспондент РИА Новости, вечером в субботу центральные улицы Анкары в районе Кызылай, бульвара Ататюрка заблокированы полицией из-за наплыва протестующих, стражи правопорядка следят за происходящим, не реагируя на провокации.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Эрдоган заявил о попытках оппозиции оказать давление на правосудие
20 марта, 20:33
 
В миреТурцияАнкара (провинция)СтамбулЭкрем ИмамоглуРеджеп Тайип ЭрдоганОзгюр Озель
 
 
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