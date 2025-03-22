https://ria.ru/20250322/protest-2006723609.html

Полиция применила водометы и перцовые спреи на акции в Анкаре

Полиция применила водометы и перцовые спреи на акции в Анкаре - РИА Новости, 23.03.2025

Полиция применила водометы и перцовые спреи на акции в Анкаре

Турецкая полиция применила водометы и перцовые спреи против участников акции в Анкаре в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-22T23:27:00+03:00

2025-03-22T23:27:00+03:00

2025-03-23T00:41:00+03:00

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анкара

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АНКАРА, 22 мар — РИА Новости. Турецкая полиция применила водометы и перцовые спреи против участников акции в Анкаре в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости.Некоторые из протестующих падают на асфальт. В районе наблюдаются перебои с интернетом и доступом в соцсети.Ранее сообщалось, что толпа протестующих снесла металлические барьеры ограждения и вступила в стычки с полицией. Несколько человек задержали.Массовые акции протеста уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, хотя власти продлили до 27 марта запрет на любые митинги и демонстрации. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) призывает сторонников выходить на улицы.Дело мэра СтамбулаМэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Сегодня он в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия в районе Чаглаян и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания.При этом Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.Имамоглу остается единственным кандидатом на праймериз от СНР и считается главным противником Реджепа Тайипа Эрдогана.Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.

https://ria.ru/20250322/stambul-2006718821.html

https://ria.ru/20250322/erdogan-2006712882.html

https://ria.ru/20250322/protest-2006724328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, озгюр озель, анкара