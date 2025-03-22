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Полиция применила водометы и перцовые спреи на акции в Анкаре - РИА Новости, 23.03.2025
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23:27 22.03.2025 (обновлено: 00:41 23.03.2025)
https://ria.ru/20250322/protest-2006723609.html
Полиция применила водометы и перцовые спреи на акции в Анкаре
Полиция применила водометы и перцовые спреи на акции в Анкаре - РИА Новости, 23.03.2025
Полиция применила водометы и перцовые спреи на акции в Анкаре
Турецкая полиция применила водометы и перцовые спреи против участников акции в Анкаре в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-22T23:27:00+03:00
2025-03-23T00:41:00+03:00
в мире
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экрем имамоглу
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АНКАРА, 22 мар — РИА Новости. Турецкая полиция применила водометы и перцовые спреи против участников акции в Анкаре в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости.Некоторые из протестующих падают на асфальт. В районе наблюдаются перебои с интернетом и доступом в соцсети.Ранее сообщалось, что толпа протестующих снесла металлические барьеры ограждения и вступила в стычки с полицией. Несколько человек задержали.Массовые акции протеста уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, хотя власти продлили до 27 марта запрет на любые митинги и демонстрации. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) призывает сторонников выходить на улицы.Дело мэра СтамбулаМэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Сегодня он в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия в районе Чаглаян и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания.При этом Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.Имамоглу остается единственным кандидатом на праймериз от СНР и считается главным противником Реджепа Тайипа Эрдогана.Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
https://ria.ru/20250322/stambul-2006718821.html
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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, озгюр озель, анкара
В мире, Стамбул, Турция, Экрем Имамоглу, Озгюр Озель, Анкара
Полиция применила водометы и перцовые спреи на акции в Анкаре

Полиция в Анкаре применяет водометы и перцовые спреи против участников акции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПротесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу
Протесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Протесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мар — РИА Новости. Турецкая полиция применила водометы и перцовые спреи против участников акции в Анкаре в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает корреспондент РИА Новости.
Некоторые из протестующих падают на асфальт. В районе наблюдаются перебои с интернетом и доступом в соцсети.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Над протестующими в Стамбуле распылили газ
Вчера, 22:12
Ранее сообщалось, что толпа протестующих снесла металлические барьеры ограждения и вступила в стычки с полицией. Несколько человек задержали.
Массовые акции протеста уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, хотя власти продлили до 27 марта запрет на любые митинги и демонстрации. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР) призывает сторонников выходить на улицы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Эрдоган прокомментировал акции протеста в Турции
Вчера, 21:10

Дело мэра Стамбула

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Политик при этом заявил, что не намерен сдаваться под давлением властей. Сегодня он в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия в районе Чаглаян и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания.
При этом Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу. У Генпрокуратуры, направившей запрос, вызвали подозрения возможные нарушения при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время официально не признавала учебное заведение на острове. Сам Имамоглу давал показания по этому поводу.
Аннулирование диплома препятствует выдвижению мэра Стамбула на пост президента, так как конституция Турции позволяет баллотироваться на высший государственный пост только лицам с оконченным высшим образованием.
Имамоглу остается единственным кандидатом на праймериз от СНР и считается главным противником Реджепа Тайипа Эрдогана.
Действующий президент, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Протестующие против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Протестующие в Анкаре заблокировали центральные улицы города
Вчера, 23:41
 
В миреСтамбулТурцияЭкрем ИмамоглуОзгюр ОзельАнкара
 
 
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