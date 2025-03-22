https://ria.ru/20250322/oppozitsija-2006684162.html

Оппозиция в Турции вновь призвала к акции протеста

Оппозиция в Турции вновь призвала к акции протеста - РИА Новости, 22.03.2025

Оппозиция в Турции вновь призвала к акции протеста

Основная оппозиционная "Народно-республиканская" (СНР) партия Турции призвала к очередной акции протеста в Стамбуле в 20.30 по мск в поддержку задержанного мэра РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T17:39:00+03:00

2025-03-22T17:39:00+03:00

2025-03-22T17:39:00+03:00

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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Основная оппозиционная "Народно-республиканская" (СНР) партия Турции призвала к очередной акции протеста в Стамбуле в 20.30 по мск в поддержку задержанного мэра Экрема Имамоглу. Имамоглу завершил в субботу дачу показаний, процесс продлился пять часов, передал ранее телеканал A haber. Градоначальник отверг все обвинения в свой адрес, ожидается, что в 19.30 мск его доставят в суд. "Площади - наши, улицы - наши! Мы встречаемся в Сарачане (район-Стамбула, где расположено здание администрации города – ред.) сегодня вечером в 20.30 (совпадает с мск)", - говорится в заявлении партии в соцсети Х. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250320/erdogan-2006317517.html

https://ria.ru/20250322/stambul-2006674481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган