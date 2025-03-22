Оппозиция в Турции вновь призвала к акции протеста
Оппозиция в Турции призвала к новой акции протеста в поддержку задержанного мэра
© AP Photo / Khalil HamraАкция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу
© AP Photo / Khalil Hamra
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Основная оппозиционная "Народно-республиканская" (СНР) партия Турции призвала к очередной акции протеста в Стамбуле в 20.30 по мск в поддержку задержанного мэра Экрема Имамоглу.
Имамоглу завершил в субботу дачу показаний, процесс продлился пять часов, передал ранее телеканал A haber. Градоначальник отверг все обвинения в свой адрес, ожидается, что в 19.30 мск его доставят в суд.
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"Площади - наши, улицы - наши! Мы встречаемся в Сарачане (район-Стамбула, где расположено здание администрации города – ред.) сегодня вечером в 20.30 (совпадает с мск)", - говорится в заявлении партии в соцсети Х.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.