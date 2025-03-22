Рейтинг@Mail.ru
Канада вернула Италии частицу мощей святителя Николая - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:10 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/moschi-2006680974.html
Канада вернула Италии частицу мощей святителя Николая
Канада вернула Италии частицу мощей святителя Николая - РИА Новости, 22.03.2025
Канада вернула Италии частицу мощей святителя Николая
Канадские власти вернули в итальянскую базилику частицу мощей святого Николая Чудотворца и другие священные реликвии, пропавшие почти тысячу лет назад и... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:10:00+03:00
2025-03-22T17:10:00+03:00
религия
бари
италия
турция
николай чудотворец
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149481/06/1494810632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd24a1044d0e7b96c55632012b71d2a3.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Канадские власти вернули в итальянскую базилику частицу мощей святого Николая Чудотворца и другие священные реликвии, пропавшие почти тысячу лет назад и обнаруженные в 2020 году на канадской таможне у человека, который купил их на интернет-аукционе eBay, сообщает канадская газета Globe and Mail. По информации газеты, известно, что до 1089 года эти святыни хранились в базилике святого Николая в итальянском городе Бари, после чего их след затерялся. В 2020 году сотрудники канадской таможни обнаружили и изъяли их у неназванного человека, пытавшегося незаконно провезти их в страну. Как оказалось, он приобрел их на eBay примерно за 3,2 тысячи долларов. В 2021 году канадский федеральный суд постановил вернуть реликвии в Италию. "По завершении сложного расследования реликвии - и реликварий, в котором они хранятся, - в пятницу были доставлены обратно в Италию", - пишет издание. По данным Globe and Mail, речь идет о кости Николая Чудотворца, обернутой в позолоченную ткань и помещенной в стеклянный цилиндр, медальоне из стекла и латуни, предположительно, принадлежавшем святому, и позолоченной статуэтке Николая из дерева. Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, - один из самых почитаемых христианских святых. Он жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание говорит о многочисленных чудесах, совершенных святителем, и его необычайном милосердии.
https://ria.ru/20241215/uchenye-1988872069.html
бари
италия
турция
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149481/06/1494810632_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_cdf9f9949d6d2e6b1b39360082daebca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бари, италия, турция, николай чудотворец, канада
Религия, Бари, Италия, Турция, Николай Чудотворец, Канада
Канада вернула Италии частицу мощей святителя Николая

Globe and Mail: в Италию вернули пропавшие тысячу лет назад мощи святого Николая

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКовчег с мощами святителя Николая Чудотворца в крипте Базилики Свт. Николая в Бари
Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в крипте Базилики Свт. Николая в Бари - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в крипте Базилики Свт. Николая в Бари. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Канадские власти вернули в итальянскую базилику частицу мощей святого Николая Чудотворца и другие священные реликвии, пропавшие почти тысячу лет назад и обнаруженные в 2020 году на канадской таможне у человека, который купил их на интернет-аукционе eBay, сообщает канадская газета Globe and Mail.
По информации газеты, известно, что до 1089 года эти святыни хранились в базилике святого Николая в итальянском городе Бари, после чего их след затерялся. В 2020 году сотрудники канадской таможни обнаружили и изъяли их у неназванного человека, пытавшегося незаконно провезти их в страну. Как оказалось, он приобрел их на eBay примерно за 3,2 тысячи долларов. В 2021 году канадский федеральный суд постановил вернуть реликвии в Италию.
«
"По завершении сложного расследования реликвии - и реликварий, в котором они хранятся, - в пятницу были доставлены обратно в Италию", - пишет издание.
По данным Globe and Mail, речь идет о кости Николая Чудотворца, обернутой в позолоченную ткань и помещенной в стеклянный цилиндр, медальоне из стекла и латуни, предположительно, принадлежавшем святому, и позолоченной статуэтке Николая из дерева.
Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, - один из самых почитаемых христианских святых. Он жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание говорит о многочисленных чудесах, совершенных святителем, и его необычайном милосердии.
Известняковый саркофаг, обнаруженный во время раскопок в церкви Святого Николая в районе Демре, Анталья - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
"Тысячелетний обман". Ученые раскрыли главную тайну Николая Чудотворца
15 декабря 2024, 08:00
 
РелигияБариИталияТурцияНиколай ЧудотворецКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала