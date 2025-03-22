https://ria.ru/20250322/moschi-2006680974.html

Канада вернула Италии частицу мощей святителя Николая

Канада вернула Италии частицу мощей святителя Николая - РИА Новости, 22.03.2025

Канада вернула Италии частицу мощей святителя Николая

Канадские власти вернули в итальянскую базилику частицу мощей святого Николая Чудотворца и другие священные реликвии, пропавшие почти тысячу лет назад и... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T17:10:00+03:00

2025-03-22T17:10:00+03:00

2025-03-22T17:10:00+03:00

религия

бари

италия

турция

николай чудотворец

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Канадские власти вернули в итальянскую базилику частицу мощей святого Николая Чудотворца и другие священные реликвии, пропавшие почти тысячу лет назад и обнаруженные в 2020 году на канадской таможне у человека, который купил их на интернет-аукционе eBay, сообщает канадская газета Globe and Mail. По информации газеты, известно, что до 1089 года эти святыни хранились в базилике святого Николая в итальянском городе Бари, после чего их след затерялся. В 2020 году сотрудники канадской таможни обнаружили и изъяли их у неназванного человека, пытавшегося незаконно провезти их в страну. Как оказалось, он приобрел их на eBay примерно за 3,2 тысячи долларов. В 2021 году канадский федеральный суд постановил вернуть реликвии в Италию. "По завершении сложного расследования реликвии - и реликварий, в котором они хранятся, - в пятницу были доставлены обратно в Италию", - пишет издание. По данным Globe and Mail, речь идет о кости Николая Чудотворца, обернутой в позолоченную ткань и помещенной в стеклянный цилиндр, медальоне из стекла и латуни, предположительно, принадлежавшем святому, и позолоченной статуэтке Николая из дерева. Николай Чудотворец, которого также называют Николаем Угодником, - один из самых почитаемых христианских святых. Он жил в IV веке в Малой Азии (ныне территория Турции), был священником, а затем и архиепископом города Миры Ликийские. Церковное предание говорит о многочисленных чудесах, совершенных святителем, и его необычайном милосердии.

https://ria.ru/20241215/uchenye-1988872069.html

бари

италия

турция

канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бари, италия, турция, николай чудотворец, канада