https://ria.ru/20250322/mer-2006685571.html

Задержанный мэр Стамбула отверг все связи с террористами

Задержанный мэр Стамбула отверг все связи с террористами - РИА Новости, 22.03.2025

Задержанный мэр Стамбула отверг все связи с террористами

Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу в РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T17:58:00+03:00

2025-03-22T17:58:00+03:00

2025-03-22T22:47:00+03:00

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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своих показаниях отверг все связи с террористическими организациями, подверг критике метод своего задержания, передал телеканал A Haber. Имамоглу завершил в субботу дачу показаний, процесс продлился пять часов, передал ранее телеканал A haber. Градоначальник отверг все обвинения в свой адрес, ожидается, что в 19.30 мск его доставят в суд. "Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения. В частности, он отверг обвинения в том, что люди, связанные с РПК (запрещенная в Турции "Рабочая партия Курдистана" – РПК - ред.) были назначены в столичный муниципалитет Стамбула. Он заявил, что его контакты с различными политическими партиями в ходе избирательного процесса были естественными, и подчеркнул, что у него нет связей с террористическими организациями… Наконец, он раскритиковал метод задержания и заявил, что этот процесс вредит демократической структуре Турции, и что народ даст необходимый ответ через выборы", - сообщил телеканал. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250322/stambul-2006674481.html

https://ria.ru/20250321/stychki-2006601743.html

https://ria.ru/20250321/stambul-2006535411.html

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в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, экрем имамоглу