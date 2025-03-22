Задержанный мэр Стамбула отверг все связи с террористами
Задержанный мэр Стамбула Имамоглу отверг все связи с терроризмом
© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своих показаниях отверг все связи с террористическими организациями, подверг критике метод своего задержания, передал телеканал A Haber.
Имамоглу завершил в субботу дачу показаний, процесс продлился пять часов, передал ранее телеканал A haber. Градоначальник отверг все обвинения в свой адрес, ожидается, что в 19.30 мск его доставят в суд.
"Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения. В частности, он отверг обвинения в том, что люди, связанные с РПК (запрещенная в Турции "Рабочая партия Курдистана" – РПК - ред.) были назначены в столичный муниципалитет Стамбула. Он заявил, что его контакты с различными политическими партиями в ходе избирательного процесса были естественными, и подчеркнул, что у него нет связей с террористическими организациями… Наконец, он раскритиковал метод задержания и заявил, что этот процесс вредит демократической структуре Турции, и что народ даст необходимый ответ через выборы", - сообщил телеканал.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.