https://ria.ru/20250322/mer-2006664745.html

Задержанный мэр Стамбула давал показания пять часов

Задержанный мэр Стамбула давал показания пять часов - РИА Новости, 22.03.2025

Задержанный мэр Стамбула давал показания пять часов

Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T15:20:00+03:00

2025-03-22T15:20:00+03:00

2025-03-22T15:20:00+03:00

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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу завершил дачу показаний, процесс продлился пять часов, сообщил телеканал A haber. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. "Процесс дачи показаний завершился. Имамоглу давал показания в течение пяти часов", - сообщил телеканал. Ранее телеканал Sözçü сообщил, что в субботу ожидается передача дела в суд. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250321/stambul-2006535411.html

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