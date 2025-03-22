https://ria.ru/20250322/medichi-2006424263.html

Самая жестокая женщина в истории: почему Черная королева не щадила никого

Самая жестокая женщина в истории: почему Черная королева не щадила никого - РИА Новости, 22.03.2025

Самая жестокая женщина в истории: почему Черная королева не щадила никого

Ее по праву считают одной из самых коварных и жестоких женщин в истории. Она почти тридцать лет фактически управляла самой влиятельной страной Европы, с... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T08:21:00+03:00

2025-03-22T08:21:00+03:00

2025-03-22T08:21:00+03:00

справки

франция

флоренция

европа

екатерина медичи (екатерина мария ромола ди лоренцо де медичи)

нострадамус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17322/60/173226062_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_daa5f93e67cc011623ca9d93bfef1c0f.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ее по праву считают одной из самых коварных и жестоких женщин в истории. Она почти тридцать лет фактически управляла самой влиятельной страной Европы, с легкостью избавляясь от своих соперников и врагов, не останавливаясь ни перед чем на своем пути.Впрочем, жила она в такое суровое время, что поневоле вспоминаешь известную фразу "не мы выбираем путь, путь выбирает нас": Екатерина Медичи.Дитя смерти, которую хотели отдать в бордель в 10 лет либо повеситьЕкатерина Медичи родилась в 1519 году во Флоренции в прекрасном замке Блуа. Сразу же после рождения за ней закрепилось прозвище, оказавшее влияние на всю ее последующую жизнь, — "Дитя Смерти". Ее мать умерла почти сразу после ее рождения, а отец скончался через две недели.На воспитание девочку отдали ее тете Клариче Медичи, принадлежать к столь известному роду в те времена было опасно.В октябре 1529 года войска императора Священной Римской империи Карла V осадили Флоренцию, всю вину горожане решили свалить на род Медичи."Козла отпущения" нашли быстро, мстить решили 10-летней девочке. Одна часть жителей хотела отдать Екатерину в публичный дом для обслуживания всех желающих, другая советовала ее просто повесить. Только чудо спасло маленькую Екатерину.С молодых лет стала "иконой стиля"Не будучи с рождения яркой красавицей, Екатерина, однако, быстро стала законодательницей мод. Француженок потрясло, когда они увидели на ней туфли с высоким каблуком: такой обуви во Франции до этого не носили. Хотя таким образом Екатерина, будучи невысокой, пыталась компенсировать свой рост.У Екатерины Медичи была прекрасная осиная талия, и француженки стали заключать себя в корсеты, чтобы стараться быть такой же, как она.В общем, выход в свет молодой итальянки во Франции произвел фурор, и она стала, как сейчас говорят, "иконой стиля".Роскошная свадьба и первое мороженое на свадебном столе28 октября 1533 года Екатерина в 14 лет выходит замуж за принца Генриха де Валуа, свадьба стала большим событием, после свадьбы последовали 34 дня непрерывных пиршеств и балов. На свадебном столе итальянские повара познакомили французов с новым десертом из фруктов и льда — первым мороженым.Отношения с мужем не сложились, Генрих был влюблен в Диану де Пуатье, которая была старше его на 19 лет. Впоследствии хитрая Екатерина смогла подружиться с фавориткой своего мужа.Ослиная моча и оленьи рога на животе, чтобы забеременетьЕкатерина долго не могла родить ребенка. В 1536 году вопрос этот стал принципиальным: после смерти старшего брата Генрих де Валуа превратился в наследника престола, и от Екатерины должна была родить мужу принца.Методы лечения были в те времена весьма экстравагантными: женщину заставляли пить "целебные" микстуры из ослиной мочи и носить на животе привязанные оленьи рога.Только на 11-м году брака она произведет на свет первенца, которого в честь деда-короля назовут Франциском, а затем Екатерина будет беременеть практически ежегодно, родив с 1543 по 1555 год десять детей.Многие считают, что победить бесплодие королеве помог врач, алхимик и предсказатель Нострадамус, входивший в ближний круг Екатерины.Черная королеваВ 1559 году Генрих II умирает после ранения в рыцарском поединке. Екатерина облачилась в траур – черные одежды она носила 30 лет, превратившись в черную королеву, которую мы знаем из исторических романов.Траурным цветом во Франции раньше был белый, но Екатерина, облачившись в черное траурное платье, изменила традиции страны.Королем Франции должен был стать 15-летний Франциск, сын Генриха и Екатерины. Однако нашлись и другие претенденты на престол, которые хотели оттеснить "детей итальянки".И началась ожесточенная борьба за власть, в которой Екатерина не гнушалась самыми гнусными методами, впрочем, среди влиятельных итальянских родов отравить соперника было таким же обычным делом, как выпить чаю.Ее усилия не пропали даром: сын взошел на трон под именем Франциска II. И через полтора года короля погубит инфекция.Кровавая ночьНа трон взойдет второй сын Екатерины Карл, которому было всего 10 лет.С именем Екатерины Медичи связано одно из самых кровавых событий истории Франции — Варфоломеевская ночь, когда католиками было убито от 5 до 30 тысяч гугенотов. Нет сомнений, что именно она стояла за решением 23 августа, когда Карл IX отдал приказ: "Тогда убейте их всех, убейте их всех!".Карл IX умрет в 1574 году в возрасте 23 лет. Детей после себя он не оставил, и трон перешел к третьему сыну Екатерины Медичи: Генриху.Самый любимый сын Екатерины Генрих III дольше других продержится на троне и будет наиболее независимым от матери.Сама королева-мать будет станет колесить по стране как посланец монарха, пытаясь урегулировать бесчисленные конфликты, не брезгуя самыми "грязными" методами.5 января 1589 года королева-мать Екатерина Медичи умирает в возрасте шестидесяти девяти лет, навсегда войдя в историю как жестокая и коварная "черная королева".

франция

флоренция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, франция, флоренция, европа, екатерина медичи (екатерина мария ромола ди лоренцо де медичи), нострадамус