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Самая жестокая женщина в истории: почему Черная королева не щадила никого - РИА Новости, 22.03.2025
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08:21 22.03.2025
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Самая жестокая женщина в истории: почему Черная королева не щадила никого
Самая жестокая женщина в истории: почему Черная королева не щадила никого - РИА Новости, 22.03.2025
Самая жестокая женщина в истории: почему Черная королева не щадила никого
Ее по праву считают одной из самых коварных и жестоких женщин в истории. Она почти тридцать лет фактически управляла самой влиятельной страной Европы, с... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T08:21:00+03:00
2025-03-22T08:21:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ее по праву считают одной из самых коварных и жестоких женщин в истории. Она почти тридцать лет фактически управляла самой влиятельной страной Европы, с легкостью избавляясь от своих соперников и врагов, не останавливаясь ни перед чем на своем пути.Впрочем, жила она в такое суровое время, что поневоле вспоминаешь известную фразу "не мы выбираем путь, путь выбирает нас": Екатерина Медичи.Дитя смерти, которую хотели отдать в бордель в 10 лет либо повеситьЕкатерина Медичи родилась в 1519 году во Флоренции в прекрасном замке Блуа. Сразу же после рождения за ней закрепилось прозвище, оказавшее влияние на всю ее последующую жизнь, — "Дитя Смерти". Ее мать умерла почти сразу после ее рождения, а отец скончался через две недели.На воспитание девочку отдали ее тете Клариче Медичи, принадлежать к столь известному роду в те времена было опасно.В октябре 1529 года войска императора Священной Римской империи Карла V осадили Флоренцию, всю вину горожане решили свалить на род Медичи."Козла отпущения" нашли быстро, мстить решили 10-летней девочке. Одна часть жителей хотела отдать Екатерину в публичный дом для обслуживания всех желающих, другая советовала ее просто повесить. Только чудо спасло маленькую Екатерину.С молодых лет стала "иконой стиля"Не будучи с рождения яркой красавицей, Екатерина, однако, быстро стала законодательницей мод. Француженок потрясло, когда они увидели на ней туфли с высоким каблуком: такой обуви во Франции до этого не носили. Хотя таким образом Екатерина, будучи невысокой, пыталась компенсировать свой рост.У Екатерины Медичи была прекрасная осиная талия, и француженки стали заключать себя в корсеты, чтобы стараться быть такой же, как она.В общем, выход в свет молодой итальянки во Франции произвел фурор, и она стала, как сейчас говорят, "иконой стиля".Роскошная свадьба и первое мороженое на свадебном столе28 октября 1533 года Екатерина в 14 лет выходит замуж за принца Генриха де Валуа, свадьба стала большим событием, после свадьбы последовали 34 дня непрерывных пиршеств и балов. На свадебном столе итальянские повара познакомили французов с новым десертом из фруктов и льда — первым мороженым.Отношения с мужем не сложились, Генрих был влюблен в Диану де Пуатье, которая была старше его на 19 лет. Впоследствии хитрая Екатерина смогла подружиться с фавориткой своего мужа.Ослиная моча и оленьи рога на животе, чтобы забеременетьЕкатерина долго не могла родить ребенка. В 1536 году вопрос этот стал принципиальным: после смерти старшего брата Генрих де Валуа превратился в наследника престола, и от Екатерины должна была родить мужу принца.Методы лечения были в те времена весьма экстравагантными: женщину заставляли пить "целебные" микстуры из ослиной мочи и носить на животе привязанные оленьи рога.Только на 11-м году брака она произведет на свет первенца, которого в честь деда-короля назовут Франциском, а затем Екатерина будет беременеть практически ежегодно, родив с 1543 по 1555 год десять детей.Многие считают, что победить бесплодие королеве помог врач, алхимик и предсказатель Нострадамус, входивший в ближний круг Екатерины.Черная королеваВ 1559 году Генрих II умирает после ранения в рыцарском поединке. Екатерина облачилась в траур – черные одежды она носила 30 лет, превратившись в черную королеву, которую мы знаем из исторических романов.Траурным цветом во Франции раньше был белый, но Екатерина, облачившись в черное траурное платье, изменила традиции страны.Королем Франции должен был стать 15-летний Франциск, сын Генриха и Екатерины. Однако нашлись и другие претенденты на престол, которые хотели оттеснить "детей итальянки".И началась ожесточенная борьба за власть, в которой Екатерина не гнушалась самыми гнусными методами, впрочем, среди влиятельных итальянских родов отравить соперника было таким же обычным делом, как выпить чаю.Ее усилия не пропали даром: сын взошел на трон под именем Франциска II. И через полтора года короля погубит инфекция.Кровавая ночьНа трон взойдет второй сын Екатерины Карл, которому было всего 10 лет.С именем Екатерины Медичи связано одно из самых кровавых событий истории Франции — Варфоломеевская ночь, когда католиками было убито от 5 до 30 тысяч гугенотов. Нет сомнений, что именно она стояла за решением 23 августа, когда Карл IX отдал приказ: "Тогда убейте их всех, убейте их всех!".Карл IX умрет в 1574 году в возрасте 23 лет. Детей после себя он не оставил, и трон перешел к третьему сыну Екатерины Медичи: Генриху.Самый любимый сын Екатерины Генрих III дольше других продержится на троне и будет наиболее независимым от матери.Сама королева-мать будет станет колесить по стране как посланец монарха, пытаясь урегулировать бесчисленные конфликты, не брезгуя самыми "грязными" методами.5 января 1589 года королева-мать Екатерина Медичи умирает в возрасте шестидесяти девяти лет, навсегда войдя в историю как жестокая и коварная "черная королева".
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РИА Новости
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5
4.7
96
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справки, франция, флоренция, европа, екатерина медичи (екатерина мария ромола ди лоренцо де медичи), нострадамус
Справки, Франция, Флоренция, Европа, Екатерина Медичи (Екатерина Мария Ромола ди Лоренцо де Медичи), Нострадамус

Самая жестокая женщина в истории: почему Черная королева не щадила никого

© Flickr / Sara BjörkДевушка с ножом
Девушка с ножом - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Flickr / Sara Björk
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ее по праву считают одной из самых коварных и жестоких женщин в истории. Она почти тридцать лет фактически управляла самой влиятельной страной Европы, с легкостью избавляясь от своих соперников и врагов, не останавливаясь ни перед чем на своем пути.
Впрочем, жила она в такое суровое время, что поневоле вспоминаешь известную фразу "не мы выбираем путь, путь выбирает нас": Екатерина Медичи.

Дитя смерти, которую хотели отдать в бордель в 10 лет либо повесить

Екатерина Медичи родилась в 1519 году во Флоренции в прекрасном замке Блуа. Сразу же после рождения за ней закрепилось прозвище, оказавшее влияние на всю ее последующую жизнь, — "Дитя Смерти". Ее мать умерла почти сразу после ее рождения, а отец скончался через две недели.
© Public domain Портрет Екатерины Медичи
Портрет Екатерины Медичи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Public domain
Портрет Екатерины Медичи
На воспитание девочку отдали ее тете Клариче Медичи, принадлежать к столь известному роду в те времена было опасно.
В октябре 1529 года войска императора Священной Римской империи Карла V осадили Флоренцию, всю вину горожане решили свалить на род Медичи.
"Козла отпущения" нашли быстро, мстить решили 10-летней девочке. Одна часть жителей хотела отдать Екатерину в публичный дом для обслуживания всех желающих, другая советовала ее просто повесить. Только чудо спасло маленькую Екатерину.

С молодых лет стала "иконой стиля"

Не будучи с рождения яркой красавицей, Екатерина, однако, быстро стала законодательницей мод. Француженок потрясло, когда они увидели на ней туфли с высоким каблуком: такой обуви во Франции до этого не носили. Хотя таким образом Екатерина, будучи невысокой, пыталась компенсировать свой рост.
© Public domain Портрет Екатерины Медичи
Портрет Екатерины Медичи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Public domain
Портрет Екатерины Медичи
У Екатерины Медичи была прекрасная осиная талия, и француженки стали заключать себя в корсеты, чтобы стараться быть такой же, как она.
В общем, выход в свет молодой итальянки во Франции произвел фурор, и она стала, как сейчас говорят, "иконой стиля".

Роскошная свадьба и первое мороженое на свадебном столе

28 октября 1533 года Екатерина в 14 лет выходит замуж за принца Генриха де Валуа, свадьба стала большим событием, после свадьбы последовали 34 дня непрерывных пиршеств и балов. На свадебном столе итальянские повара познакомили французов с новым десертом из фруктов и льда — первым мороженым.
© Public domain Портрет Екатерины Медичи
Портрет Екатерины Медичи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Public domain
Портрет Екатерины Медичи
Отношения с мужем не сложились, Генрих был влюблен в Диану де Пуатье, которая была старше его на 19 лет. Впоследствии хитрая Екатерина смогла подружиться с фавориткой своего мужа.

Ослиная моча и оленьи рога на животе, чтобы забеременеть

Екатерина долго не могла родить ребенка. В 1536 году вопрос этот стал принципиальным: после смерти старшего брата Генрих де Валуа превратился в наследника престола, и от Екатерины должна была родить мужу принца.
© Public domain Третий сын Екатерины Генрих
Третий сын Екатерины Генрих - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Public domain
Третий сын Екатерины Генрих
Методы лечения были в те времена весьма экстравагантными: женщину заставляли пить "целебные" микстуры из ослиной мочи и носить на животе привязанные оленьи рога.
Только на 11-м году брака она произведет на свет первенца, которого в честь деда-короля назовут Франциском, а затем Екатерина будет беременеть практически ежегодно, родив с 1543 по 1555 год десять детей.
Многие считают, что победить бесплодие королеве помог врач, алхимик и предсказатель Нострадамус, входивший в ближний круг Екатерины.
© Public domainПортрет Мишеля Нострадамуса
Портрет Мишеля Нострадамуса - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Public domain
Портрет Мишеля Нострадамуса

Черная королева

В 1559 году Генрих II умирает после ранения в рыцарском поединке. Екатерина облачилась в траур – черные одежды она носила 30 лет, превратившись в черную королеву, которую мы знаем из исторических романов.
Траурным цветом во Франции раньше был белый, но Екатерина, облачившись в черное траурное платье, изменила традиции страны.
© Public domain Второй сын Екатерины Карл
Второй сын Екатерины Карл - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Public domain
Второй сын Екатерины Карл
Королем Франции должен был стать 15-летний Франциск, сын Генриха и Екатерины. Однако нашлись и другие претенденты на престол, которые хотели оттеснить "детей итальянки".
И началась ожесточенная борьба за власть, в которой Екатерина не гнушалась самыми гнусными методами, впрочем, среди влиятельных итальянских родов отравить соперника было таким же обычным делом, как выпить чаю.
Ее усилия не пропали даром: сын взошел на трон под именем Франциска II. И через полтора года короля погубит инфекция.
© Public domain Екатерина Медичи с детьми
Екатерина Медичи с детьми - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Public domain
Екатерина Медичи с детьми

Кровавая ночь

На трон взойдет второй сын Екатерины Карл, которому было всего 10 лет.
С именем Екатерины Медичи связано одно из самых кровавых событий истории Франции — Варфоломеевская ночь, когда католиками было убито от 5 до 30 тысяч гугенотов. Нет сомнений, что именно она стояла за решением 23 августа, когда Карл IX отдал приказ: "Тогда убейте их всех, убейте их всех!".
© Public domain Первый сын Екатерины Франциск
Первый сын Екатерины Франциск - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Public domain
Первый сын Екатерины Франциск
Карл IX умрет в 1574 году в возрасте 23 лет. Детей после себя он не оставил, и трон перешел к третьему сыну Екатерины Медичи: Генриху.
Самый любимый сын Екатерины Генрих III дольше других продержится на троне и будет наиболее независимым от матери.
Сама королева-мать будет станет колесить по стране как посланец монарха, пытаясь урегулировать бесчисленные конфликты, не брезгуя самыми "грязными" методами.
© Public domain Могила короля Франции Генриха II и его жены Екатерины Медичи
Могила короля Франции Генриха II и его жены Екатерины Медичи - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© Public domain
Могила короля Франции Генриха II и его жены Екатерины Медичи
5 января 1589 года королева-мать Екатерина Медичи умирает в возрасте шестидесяти девяти лет, навсегда войдя в историю как жестокая и коварная "черная королева".
 
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