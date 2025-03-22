https://ria.ru/20250322/gosduma-2006614739.html

В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года

В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года - РИА Новости, 22.03.2025

В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года

В России с 1 июля тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9 процента, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T02:24:00+03:00

2025-03-22T02:24:00+03:00

2025-03-22T06:04:00+03:00

жкх

россия

амурская область

республика алтай

владимир кошелев

госдума рф

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В России с 1 июля тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9 процента, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "С 1 июля 2025 года пройдет индексация тарифов ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года, изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9 процента. Процент является усредненным по стране", — сказал Кошелев. Парламентарий отметил, что итоговые цифры в каждом регионе будут свои, так как окончательные решения принимают региональные службы по тарифам на основании федеральных коридоров индексации. По его словам, в одних регионах данный показатель может оказаться ниже, а в других — наоборот, чуть выше. Кошелев подчеркнул, что минимальный порог роста тарифов будет в Амурской области и Республике Алтай, а самый высокий порог — в Пермском крае, Архангельской и Кемеровской областях. Он добавил, что экономическая обоснованность повышения тарифов связана с инфляцией и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

https://ria.ru/20250321/pensii-2006348312.html

россия

амурская область

республика алтай

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жкх, россия, амурская область, республика алтай, владимир кошелев, госдума рф