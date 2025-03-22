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В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года - РИА Новости, 22.03.2025
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02:24 22.03.2025 (обновлено: 06:04 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/gosduma-2006614739.html
В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года
В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года - РИА Новости, 22.03.2025
В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года
В России с 1 июля тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9 процента, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T02:24:00+03:00
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жкх
россия
амурская область
республика алтай
владимир кошелев
госдума рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В России с 1 июля тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9 процента, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "С 1 июля 2025 года пройдет индексация тарифов ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года, изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9 процента. Процент является усредненным по стране", — сказал Кошелев. Парламентарий отметил, что итоговые цифры в каждом регионе будут свои, так как окончательные решения принимают региональные службы по тарифам на основании федеральных коридоров индексации. По его словам, в одних регионах данный показатель может оказаться ниже, а в других — наоборот, чуть выше. Кошелев подчеркнул, что минимальный порог роста тарифов будет в Амурской области и Республике Алтай, а самый высокий порог — в Пермском крае, Архангельской и Кемеровской областях. Он добавил, что экономическая обоснованность повышения тарифов связана с инфляцией и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.
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жкх, россия, амурская область, республика алтай, владимир кошелев, госдума рф
ЖКХ, Россия, Амурская область, Республика Алтай, Владимир Кошелев, Госдума РФ
В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года

Депутат Кошелев: тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В России с 1 июля тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9 процента, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"С 1 июля 2025 года пройдет индексация тарифов ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года, изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9 процента. Процент является усредненным по стране", — сказал Кошелев.
Парламентарий отметил, что итоговые цифры в каждом регионе будут свои, так как окончательные решения принимают региональные службы по тарифам на основании федеральных коридоров индексации. По его словам, в одних регионах данный показатель может оказаться ниже, а в других — наоборот, чуть выше. Кошелев подчеркнул, что минимальный порог роста тарифов будет в Амурской области и Республике Алтай, а самый высокий порог — в Пермском крае, Архангельской и Кемеровской областях.
Он добавил, что экономическая обоснованность повышения тарифов связана с инфляцией и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.
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ЖКХРоссияАмурская областьРеспублика АлтайВладимир КошелевГосдума РФ
 
 
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