https://ria.ru/20250322/gosduma-2006614739.html
В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года
В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года - РИА Новости, 22.03.2025
В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года
В России с 1 июля тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9 процента, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T02:24:00+03:00
2025-03-22T02:24:00+03:00
2025-03-22T06:04:00+03:00
жкх
россия
амурская область
республика алтай
владимир кошелев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_418a059fe4eb5b7c13919cfe61933120.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В России с 1 июля тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9 процента, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "С 1 июля 2025 года пройдет индексация тарифов ЖКХ, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года, изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9 процента. Процент является усредненным по стране", — сказал Кошелев. Парламентарий отметил, что итоговые цифры в каждом регионе будут свои, так как окончательные решения принимают региональные службы по тарифам на основании федеральных коридоров индексации. По его словам, в одних регионах данный показатель может оказаться ниже, а в других — наоборот, чуть выше. Кошелев подчеркнул, что минимальный порог роста тарифов будет в Амурской области и Республике Алтай, а самый высокий порог — в Пермском крае, Архангельской и Кемеровской областях. Он добавил, что экономическая обоснованность повышения тарифов связана с инфляцией и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.
https://ria.ru/20250321/pensii-2006348312.html
россия
амурская область
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001894705_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_90b665849e13cfd6789c572bd0f1e23f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, россия, амурская область, республика алтай, владимир кошелев, госдума рф
ЖКХ, Россия, Амурская область, Республика Алтай, Владимир Кошелев, Госдума РФ
В Госдуме рассказали об индексации тарифов ЖКХ летом 2025 года
Депутат Кошелев: тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9%