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В Германии заявили о крахе власти фон дер Ляйен
В Германии заявили о крахе власти фон дер Ляйен - РИА Новости, 22.03.2025
В Германии заявили о крахе власти фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую часто называют "самой влиятельной женщиной Европы", в будущем будет играть лишь вспомогательную роль на... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T03:21:00+03:00
2025-03-22T03:21:00+03:00
2025-03-22T03:21:00+03:00
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую часто называют "самой влиятельной женщиной Европы", в будущем будет играть лишь вспомогательную роль на мировой арене, пишет немецкий таблоид Bild."Просто совпадение — или это явный признак того, что музыка на тему Украины и обороны сейчас звучит больше в Лондоне и Париже, чем в Брюсселе? <…> Признаков последнего становится все больше", — говорится в статье.Издание напоминает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс просто покинул саммит в Париже, посвященный искусственному интеллекту, когда фон дер Ляйен начала отвечать на его речь. Это явно показывает, что с мнением главы ЕК в Америке не считаются, отмечает автор."Брюсселю пришлось привыкнуть к тому, что США под руководством Дональда Трампа не интересуются мнением Европейского Союза в переговорах с Владимиром Путиным", — пишет издание.Ранее фон дер Ляйен признала, что так и не встречалась с президентом США Дональдом Трампом, хотя, как сообщало агентство Bloomberg, она хотела сделать это еще до инаугурации американского лидера.В декабре европейское издание Politico писало, что в ЕС растет раздражение из-за того, что Урсула фон дер Ляйен самостоятельно принимает важные решения. Некоторые лидеры европейских стран на встречах с председателем Европейского совета Антониу Коштой просили его "откалибровать" баланс сил между комиссией и странами Евросоюза.
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999941221.html
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в мире, сша, париж, германия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, владимир путин, еврокомиссия, bild, politico
В мире, США, Париж, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Владимир Путин, Еврокомиссия, Bild, Politico
В Германии заявили о крахе власти фон дер Ляйен
Bild: глава ЕК фон дер Ляйен оказалась на вторых ролях в Европе