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ФБР экстренно редактирует материалы по делу Эпштейна, передает CNN - РИА Новости, 22.03.2025
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18:20 22.03.2025 (обновлено: 18:27 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/fbr-2006687287.html
ФБР экстренно редактирует материалы по делу Эпштейна, передает CNN
ФБР экстренно редактирует материалы по делу Эпштейна, передает CNN - РИА Новости, 22.03.2025
ФБР экстренно редактирует материалы по делу Эпштейна, передает CNN
Сотрудники Федерального бюро расследований США экстренно редактируют тысячи документов и видеоматериалов по делу обвинявшегося в сексуальной эксплуатации... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T18:20:00+03:00
2025-03-22T18:27:00+03:00
в мире
сша
китай
иран
дональд трамп
фбр
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований США экстренно редактируют тысячи документов и видеоматериалов по делу обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпстина перед их публикацией, которую ранее анонсировал минюст, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, агенты ФБР работают в круглосуточном режиме, по 12 часов в смену, откладывая текущие расследования, включая дела о предполагаемых угрозах со стороны Китая и Ирана. Соответствующий приказ о срочной подготовке материалов отдала министр юстиции Пэм Бонди после критики со стороны сторонников президента Дональда Трампа. Они ожидали, что публикация документов прольет свет на связи Эпстина с влиятельными политиками и бизнесменами, и были разочарованы первым траншем материалов, опубликованным в феврале. "Под руководством генпрокурора Бонди минюст неустанно работает над обеспечением беспрецедентной прозрачности для американского народа", – заявил CNN представитель ведомства. Как отмечает телеканал, первый набор материалов, опубликованный в феврале, содержал в основном уже известную информацию и вызвал негативную реакцию общественности. Теперь ФБР занимается масштабной редактурой следующей части документов, удаляя из них данные, попадающие под законы о конфиденциальности и защите личной информации. Работы ведутся в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне, а также в офисах в Нью-Йорке и Шантильи (штат Вирджиния).Джеффри Эпстин был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, официально причиной его смерти названо самоубийство. Многие сторонники Трампа неоднократно заявляли, что правительство США якобы скрывает детали преступлений Эпстина и имена его влиятельных знакомых.
https://ria.ru/20240706/mask-1957829402.html
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в мире, сша, китай, иран, дональд трамп, фбр, джеффри эпштейн
В мире, США, Китай, Иран, Дональд Трамп, ФБР, Джеффри Эпштейн
ФБР экстренно редактирует материалы по делу Эпштейна, передает CNN

CNN: ФБР экстренно редактирует материалы по делу Эпштейна перед их публикацией

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryДжеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар – РИА Новости. Сотрудники Федерального бюро расследований США экстренно редактируют тысячи документов и видеоматериалов по делу обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпстина перед их публикацией, которую ранее анонсировал минюст, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, агенты ФБР работают в круглосуточном режиме, по 12 часов в смену, откладывая текущие расследования, включая дела о предполагаемых угрозах со стороны Китая и Ирана. Соответствующий приказ о срочной подготовке материалов отдала министр юстиции Пэм Бонди после критики со стороны сторонников президента Дональда Трампа. Они ожидали, что публикация документов прольет свет на связи Эпстина с влиятельными политиками и бизнесменами, и были разочарованы первым траншем материалов, опубликованным в феврале.
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Илон Маск призвал распустить ФБР из-за дела Эпштейна
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"Под руководством генпрокурора Бонди минюст неустанно работает над обеспечением беспрецедентной прозрачности для американского народа", – заявил CNN представитель ведомства.
Как отмечает телеканал, первый набор материалов, опубликованный в феврале, содержал в основном уже известную информацию и вызвал негативную реакцию общественности. Теперь ФБР занимается масштабной редактурой следующей части документов, удаляя из них данные, попадающие под законы о конфиденциальности и защите личной информации. Работы ведутся в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне, а также в офисах в Нью-Йорке и Шантильи (штат Вирджиния).
Джеффри Эпстин был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, официально причиной его смерти названо самоубийство. Многие сторонники Трампа неоднократно заявляли, что правительство США якобы скрывает детали преступлений Эпстина и имена его влиятельных знакомых.
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