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Концепция развития коренных народов заработает в апреле, считают в ФАДН - РИА Новости, 22.03.2025
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19:54 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/fadn-2006698758.html
Концепция развития коренных народов заработает в апреле, считают в ФАДН
Концепция развития коренных народов заработает в апреле, считают в ФАДН - РИА Новости, 22.03.2025
Концепция развития коренных народов заработает в апреле, считают в ФАДН
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) рассчитывает, что новая Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T19:54:00+03:00
2025-03-22T19:54:00+03:00
общество
север
дальний восток
россия
игорь баринов
сергей кириенко
дмитрий артюхов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) рассчитывает, что новая Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, поручение о подготовке которой дал президент России, заработает в апреле, сообщили в ведомстве. В музее новейшей истории Ямала на встрече общественников с первым замруководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко, полпредом президента в УФО Артёмом Жогой, руководителем агентства Игорем Бариновым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым обсуждали меры поддержки кочевников, возможности для образования и раскрытия талантов, поддержку ямальцев, выполняющих долг в зоне СВО, а также вклад коренных народов в Великую Победу, говорится в сообщении в Telegram-канале ФАДН. "Президент нашей страны дал поручение по разработке новой Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Документ практически готов. Ожидаем, что уже в апреле он уже заработает", - приводятся в сообщении слова Баринова. По его словам, разработчики документа старались сохранить преемственность: базовые, основополагающие постулаты, которые были в старой концепции, перешли в новую, при этом внесли важные коррективы - изменилось целеполагание. "Теперь устойчивое развитие должно опираться не только на работу органов госвласти, но и во взаимодействии с общинами, активистами из числа коренных жителей Севера Сибири и Дальнего Востока. Ввели показатели эффективности, будем оценивать руководителей регионов, потому что ситуация не везде так благополучна, как в ХМАО или ЯНАО. Разработаем также план реализации концепции. Хочется верить, что везде будет так, как на Ямале", - уточнил Баринов. В сообщении отмечается, что на Ямале проживают свыше 48 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера, 18 тысяч из них ведут традиционный образ жизни. Предусмотрен обширный комплекс мер поддержки кочевников. Например, ямальцам выдают все необходимое для жизни в тундре в соответствии с региональным стандартом материальной обеспеченности - это аптечки, мини-электростанции, бензопилы, ГСМ. Студенты из числа КМНС, обучающиеся в вузах, могут рассчитывать на широкий спектр мер поддержки: именные стипендии, компенсацию расходов на проживание в общежитиях или аренду жилья, а также возмещение затрат на получение первого высшего образования по заочной форме для тех, кто уже работает.
https://ria.ru/20250322/rajon-2006675217.html
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общество, север, дальний восток, россия, игорь баринов, сергей кириенко, дмитрий артюхов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Общество, Север, Дальний Восток, Россия, Игорь Баринов, Сергей Кириенко, Дмитрий Артюхов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
Концепция развития коренных народов заработает в апреле, считают в ФАДН

Глава ФАДН Баринов: Концепция развития коренных народов заработает в апреле

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРуководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) рассчитывает, что новая Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, поручение о подготовке которой дал президент России, заработает в апреле, сообщили в ведомстве.
В музее новейшей истории Ямала на встрече общественников с первым замруководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко, полпредом президента в УФО Артёмом Жогой, руководителем агентства Игорем Бариновым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым обсуждали меры поддержки кочевников, возможности для образования и раскрытия талантов, поддержку ямальцев, выполняющих долг в зоне СВО, а также вклад коренных народов в Великую Победу, говорится в сообщении в Telegram-канале ФАДН.
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«
"Президент нашей страны дал поручение по разработке новой Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Документ практически готов. Ожидаем, что уже в апреле он уже заработает", - приводятся в сообщении слова Баринова.
По его словам, разработчики документа старались сохранить преемственность: базовые, основополагающие постулаты, которые были в старой концепции, перешли в новую, при этом внесли важные коррективы - изменилось целеполагание.
«
"Теперь устойчивое развитие должно опираться не только на работу органов госвласти, но и во взаимодействии с общинами, активистами из числа коренных жителей Севера Сибири и Дальнего Востока. Ввели показатели эффективности, будем оценивать руководителей регионов, потому что ситуация не везде так благополучна, как в ХМАО или ЯНАО. Разработаем также план реализации концепции. Хочется верить, что везде будет так, как на Ямале", - уточнил Баринов.
В сообщении отмечается, что на Ямале проживают свыше 48 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера, 18 тысяч из них ведут традиционный образ жизни. Предусмотрен обширный комплекс мер поддержки кочевников. Например, ямальцам выдают все необходимое для жизни в тундре в соответствии с региональным стандартом материальной обеспеченности - это аптечки, мини-электростанции, бензопилы, ГСМ. Студенты из числа КМНС, обучающиеся в вузах, могут рассчитывать на широкий спектр мер поддержки: именные стипендии, компенсацию расходов на проживание в общежитиях или аренду жилья, а также возмещение затрат на получение первого высшего образования по заочной форме для тех, кто уже работает.
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ОбществоСеверДальний ВостокРоссияИгорь БариновСергей КириенкоДмитрий АртюховФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
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