https://ria.ru/20250322/evali-2006253352.html

"Поражает детей". До России добралась новая смертельная болезнь

"Поражает детей". До России добралась новая смертельная болезнь - РИА Новости, 22.03.2025

"Поражает детей". До России добралась новая смертельная болезнь

У школьника в Томске диагностировали так называемую попкорновую болезнь. Недуг поражает тех, кто увлекается ароматными курительными смесями. В группе риска —... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T08:00:00+03:00

2025-03-22T08:00:00+03:00

2025-03-22T08:00:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ярослав нилов

здоровье - общество

здоровье

медицина

вейпы

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Захар Андреев. У школьника в Томске диагностировали так называемую попкорновую болезнь. Недуг поражает тех, кто увлекается ароматными курительными смесями. В группе риска — подростки. О том, что это за новый недуг и почему его причину не получается устранить, — в материале РИА Новости.Треск в легкихВ конце февраля жительнице Томска позвонил сын и сказал, что придет домой поздно. Мать не стала дожидаться и легла спать. Среди ночи ее разбудил новый звонок: "Ваш ребенок в реанимации". Месяц спустя региональный Роспотребнадзор уточнил, что причиной стал популярный у молодежи вейпинг.Вейпы — электронные устройства, которые с помощью батарейки нагревают специальную жидкость, превращая ее в ароматный аэрозоль, в том числе фруктовый или десертный. Продавцы долгое время позиционировали продукт как безвредный и, в отличие от сигарет, незапрещенный. Однако несколько лет назад выяснилось: увлечение может быть смертельно опасным.Еще в 2012-м начали выявлять единичные случаи EVALI (от E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury — повреждение легких, ассоциированное с употреблением вейпов и электронных сигарет). По-другому болезнь называют "попкорновой": при прослушивании легких пациента врач слышит звук, похожий на треск лопающегося попкорна в микроволновке.Летом 2019-го в США зафиксирована вспышка легочных заболеваний у юношей и девушек. Пациенты поступали в больницы с тяжелой одышкой, высокой температурой, многие — с рвотой и диареей."Подождите-ка"Первое время врачи ничего не могли понять. Недуг выглядел как инфекция, но ее не нашли. "Мы провели многочисленные тесты в поисках бактерий, вирусов и получили отрицательные результаты, — рассказывала доктор Дикси Харрис, пульмонолог отделения интенсивной терапии в Солт-Лейк-Сити, которая в то время консультировала разные медучреждения. — А потом я подумала: "Подождите-ка, это странно — разные больницы, разные молодые люди, но почти одинаковая история".Как выяснилось, все больные курили вейпы. Как с марихуаной, чье потребление незадолго до этого было декриминализовано, так и без нее. Всего заболели тысячи человек — в основном подростки. Несколько десятков пациентов скончались.В том же году в Штатах на федеральном уровне приравняли вейпы к табачной продукции. Например, запретили продажу лицам моложе 21 года и ограничили места для курения. С тех пор количество заболевших существенно снизилось. Однако проблема не исчезла. Несмотря на запреты, вейпы сегодня — самые популярные табачные изделия среди американских подростков.Похожая ситуация в России. Электронные сигареты и вейпы в стране используют около четырех миллионов человек. По данным Минздрава, количество подростков, увлекающихся "парением", с 2011-го по 2023-й, выросло в десять раз.При этом случай выявления EVALI в Томске — не первый известный в России: в 2021-м пришлось спасать 17-летнего москвича.Убийственные уловки"Популярность вейпов среди молодежи растет в том числе благодаря маркетинговым уловкам, что якобы электронные сигареты менее вредные. Однако надо знать, что никотин все так же входит в состав жидкости для вейпов. И хотя принцип действия обычной сигареты и электронной разный, вред легким все такой же", — поясняет РИА Новости Елена Горбачева, заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт, пульмонолог клиники "Будь Здоров" на Сретенке.Но никотин — не единственная проблема. В состав жидкости для вейпов входят еще и масла. Именно они обеспечивают "правильное" испарение."Эти вещества, попадая в легкие, закупоривают мелкие бронхиолы, а это, в свою очередь, препятствует поступлению кислорода. В легких масло превращается в мелкие капли, организм их может посчитать инородным объектом и начать вырабатывать иммунный ответ. В итоге идет воспалительный процесс с накоплением жидкости, что приводит к так называемой "липоидной пневмонии", развивающейся при регулярном вдыхании маслянистых соединений. А это уже грозит летальным исходом", — объясняет врач.По ее словам, увлечение вейпами наносит серьезный урон здоровью: иссушает легочную ткань и слизистую оболочку дыхательных путей, что облегчает проникновение в них инфекции. Нарушается газообмен, что приводит к кислородной недостаточности (гипоксии).При этом специфического лечения EVALI пока не существует. Возможна только поддерживающая терапия.Как броситьВейпинг — не только физическая, но и психологическая проблема, объясняет клинический психолог Ксения Савельева. Помимо никотиновой зависимости формируется тревожность и депрессия, развиваются когнитивные нарушения."Никотин негативно влияет на внимание, память и способность к обучению, что особенно опасно для школьников и студентов , — говорит эксперт. — Есть и проблема социального давления: подростки часто начинают вейпить под влиянием сверстников или из-за желания казаться крутыми. Это усиливает риск формирования привычки".Лучшая профилактика EVALI — перестать "парить", уверены врачи. По словам Горбачевой, самый эффективный способ бросить вейп — заменить вредную привычку полезной или нейтральной.Чтобы отвлечься от никотинового голода, можно:При этом необходимо максимально оградить себя от компании других вейперов и убрать подальше все предметы, напоминающие о "парении", подчеркивает эксперт.Запретить пока не получаетсяВ России последовательно ограничивают использование вейпов и электронных сигарет. Летом 2020-го вступил в силу закон, который приравнивает любую никотиносодержащую продукцию — в том числе вейпы — к табачным изделиям. А с 1 марта 2025-го вступила в силу норма, согласно которой нельзя курить в любых общественных местах, не отведенных для этого специально.Однако некоторым законодателям этого мало — они предлагают запретить вейпы полностью. Соответствующий законопроект межфракционная группа депутатов подготовила в мае 2024-го. Но Минпромторг не поддержал идею, опасаясь появления черного рынка с некачественной продукцией. Да и налоговые поступления терять не хотелось.Как сообщил РИА Новости один из соавторов документа, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, будет подготовлена новая инициатива, которую планируют согласовать с правительством."Работу надо ускорять, — говорит депутат. — Чем больше мы затягиваем, тем хуже и тем тяжелее потом с этим злом будет бороться. Посмотрите социальные сети, где практикующие врачи и работники скорой помощи рассказывают о последствиях употребления вейпов подростками".Противники подобных инициатив считают, что механизм возникновения EVALI до сих пор точно неизвестен. Так, неясно, какое именно вещество вызывает болезнь — данных, чтобы определить "виновника", недостаточно. Зачастую диагноз ставят от противного — то есть когда наличие другой, понятной врачам болезни установить невозможно. В то же время табакокурение надежно ассоциировано с раком легких, однако обычные сигареты почему-то запрещать не спешат.

https://ria.ru/20250319/veyp-2006085351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ярослав нилов, здоровье - общество, здоровье, медицина, вейпы