Рейтинг@Mail.ru
Эрмитаж пояснил ситуацию с блогершей, которую якобы не пустили из-за наряда - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 22.03.2025 (обновлено: 22:54 22.03.2025)
https://ria.ru/20250322/ermitazh-2006719677.html
Эрмитаж пояснил ситуацию с блогершей, которую якобы не пустили из-за наряда
Эрмитаж пояснил ситуацию с блогершей, которую якобы не пустили из-за наряда - РИА Новости, 22.03.2025
Эрмитаж пояснил ситуацию с блогершей, которую якобы не пустили из-за наряда
В Telegram-канале Государственного Эрмитажа назвали провокацией утверждения блогерши, которую якобы не пустили в музей из-за слишком нарядной одежды. РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T22:20:00+03:00
2025-03-22T22:54:00+03:00
россия
государственный эрмитаж
санкт-петербург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149210/24/1492102423_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_cb3e6fb8269b4c5a829a5a400b6ffdbb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. В Telegram-канале Государственного Эрмитажа назвали провокацией утверждения блогерши, которую якобы не пустили в музей из-за слишком нарядной одежды.Так там прокомментировали появившиеся в СМИ и Telegram-каналах сообщения со ссылкой на девушку, которая рассказала, что ее с подругой не пустили в Эрмитаж из-за того, что они были слишком хорошо одеты. В публикации поясняется, что девушки были в музее и не просто сфотографировались, а провели фешен-съемку.&quot;На этой неделе в Эрмитаж пришли две посетительницы, пожелавшие провести фотосессию в залах. Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Однако девушки заверили, что это не входит в их планы. После того как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фешен-съемку с целью рекламы бренда. Такие съемки в музее запрещены. Как ни странно, в своем блоге одна из посетительниц пишет, что в музей их не пустили, хотя публикация проиллюстрирована видео и фотографиями из Эрмитажа&quot;, — говорится в посте.Эрмитаж счел такое поведение провокацией. "Такая провокация позволила блогеру поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд, который, видимо, не нашел средств на законную рекламу. Часть подписчиков заметила нестыковки в этой истории. Новый способ заработать на имени Эрмитажа выглядит неинтеллигентно, но достаточно эффективно", — отметил музей. В Эрмитаже напомнили, что у них постоянно проходят свадебные и постановочные фотосеcсии. Но для этого нужно приобрести специальный билет, так как любая съемка в интерьерах музея требует особого внимания службы безопасности и смотрителей. "Это одна из услуг, которая позволяет Эрмитажу заработать деньги, покрывающие систему льгот, установленную музеем и не имеющую аналогов в России, а также сохранить стоимость входного билета — самую низкую среди крупных музеев страны", — подчеркивается в сообщении. Музей не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях, и предупредил, что если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, ее отменят.
https://ria.ru/20250322/ermitazh-2006648245.html
https://ria.ru/20250124/ermitazh-1995339596.html
https://ria.ru/20250224/peterburg-2001344851.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149210/24/1492102423_136:0:1364:921_1920x0_80_0_0_68e56d281b15ae00d91d4eed4e7a10c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, государственный эрмитаж, санкт-петербург, происшествия
Россия, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Происшествия
Эрмитаж пояснил ситуацию с блогершей, которую якобы не пустили из-за наряда

Эрмитаж назвал провокацией слова блогерши, которую якобы не пустили в музей

© РИА Новости / Алексей ДаничевЗдание Государственного Эрмитажа
Здание Государственного Эрмитажа - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Здание Государственного Эрмитажа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. В Telegram-канале Государственного Эрмитажа назвали провокацией утверждения блогерши, которую якобы не пустили в музей из-за слишком нарядной одежды.
Так там прокомментировали появившиеся в СМИ и Telegram-каналах сообщения со ссылкой на девушку, которая рассказала, что ее с подругой не пустили в Эрмитаж из-за того, что они были слишком хорошо одеты.
Здание Государственного Эрмитажа - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Эрмитаже мужчина сел на экспонат
Вчера, 12:35
В публикации поясняется, что девушки были в музее и не просто сфотографировались, а провели фешен-съемку.
«

"На этой неделе в Эрмитаж пришли две посетительницы, пожелавшие провести фотосессию в залах. Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Однако девушки заверили, что это не входит в их планы. После того как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фешен-съемку с целью рекламы бренда. Такие съемки в музее запрещены. Как ни странно, в своем блоге одна из посетительниц пишет, что в музей их не пустили, хотя публикация проиллюстрирована видео и фотографиями из Эрмитажа", — говорится в посте.

Эрмитаж счел такое поведение провокацией.
"Такая провокация позволила блогеру поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд, который, видимо, не нашел средств на законную рекламу. Часть подписчиков заметила нестыковки в этой истории. Новый способ заработать на имени Эрмитажа выглядит неинтеллигентно, но достаточно эффективно", — отметил музей.
Вид на Эрмитаж с Дворцового моста в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Эрмитаже эвакуировали посетителей после сообщения о минировании
24 января, 15:02
В Эрмитаже напомнили, что у них постоянно проходят свадебные и постановочные фотосеcсии. Но для этого нужно приобрести специальный билет, так как любая съемка в интерьерах музея требует особого внимания службы безопасности и смотрителей.
"Это одна из услуг, которая позволяет Эрмитажу заработать деньги, покрывающие систему льгот, установленную музеем и не имеющую аналогов в России, а также сохранить стоимость входного билета — самую низкую среди крупных музеев страны", — подчеркивается в сообщении.
Музей не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях, и предупредил, что если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, ее отменят.
Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В Петербурге откроют Музей бомжей
24 февраля, 18:53
 
РоссияГосударственный ЭрмитажСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала