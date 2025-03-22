https://ria.ru/20250322/ermitazh-2006719677.html

Эрмитаж пояснил ситуацию с блогершей, которую якобы не пустили из-за наряда

Эрмитаж пояснил ситуацию с блогершей, которую якобы не пустили из-за наряда - РИА Новости, 22.03.2025

Эрмитаж пояснил ситуацию с блогершей, которую якобы не пустили из-за наряда

В Telegram-канале Государственного Эрмитажа назвали провокацией утверждения блогерши, которую якобы не пустили в музей из-за слишком нарядной одежды. РИА Новости, 22.03.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. В Telegram-канале Государственного Эрмитажа назвали провокацией утверждения блогерши, которую якобы не пустили в музей из-за слишком нарядной одежды.Так там прокомментировали появившиеся в СМИ и Telegram-каналах сообщения со ссылкой на девушку, которая рассказала, что ее с подругой не пустили в Эрмитаж из-за того, что они были слишком хорошо одеты. В публикации поясняется, что девушки были в музее и не просто сфотографировались, а провели фешен-съемку."На этой неделе в Эрмитаж пришли две посетительницы, пожелавшие провести фотосессию в залах. Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Однако девушки заверили, что это не входит в их планы. После того как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фешен-съемку с целью рекламы бренда. Такие съемки в музее запрещены. Как ни странно, в своем блоге одна из посетительниц пишет, что в музей их не пустили, хотя публикация проиллюстрирована видео и фотографиями из Эрмитажа", — говорится в посте.Эрмитаж счел такое поведение провокацией. "Такая провокация позволила блогеру поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд, который, видимо, не нашел средств на законную рекламу. Часть подписчиков заметила нестыковки в этой истории. Новый способ заработать на имени Эрмитажа выглядит неинтеллигентно, но достаточно эффективно", — отметил музей. В Эрмитаже напомнили, что у них постоянно проходят свадебные и постановочные фотосеcсии. Но для этого нужно приобрести специальный билет, так как любая съемка в интерьерах музея требует особого внимания службы безопасности и смотрителей. "Это одна из услуг, которая позволяет Эрмитажу заработать деньги, покрывающие систему льгот, установленную музеем и не имеющую аналогов в России, а также сохранить стоимость входного билета — самую низкую среди крупных музеев страны", — подчеркивается в сообщении. Музей не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях, и предупредил, что если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, ее отменят.

https://ria.ru/20250322/ermitazh-2006648245.html

https://ria.ru/20250124/ermitazh-1995339596.html

https://ria.ru/20250224/peterburg-2001344851.html

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россия, государственный эрмитаж, санкт-петербург, происшествия