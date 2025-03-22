https://ria.ru/20250322/erdogan-2006712882.html

Эрдоган прокомментировал акции протеста в Турции

Эрдоган прокомментировал акции протеста в Турции - РИА Новости, 22.03.2025

Эрдоган прокомментировал акции протеста в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя акции протеста в Турции, заявил, что "попытки оказать давление" на власть и "определить политику на улице" остались РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T21:10:00+03:00

2025-03-22T21:10:00+03:00

2025-03-22T21:10:00+03:00

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АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя акции протеста в Турции, заявил, что "попытки оказать давление" на власть и "определить политику на улице" остались в прошлом. Ранее к очередной акции протеста в знак поддержки задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу призвала основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР). Губернаторство Стамбула приняло решение продлить запрет на проведение акций протеста и демонстраций до 27 марта. Запреты действуют и в крупных городах – Анкаре и Измире. "Я хотел бы еще раз напомнить, что выход на улицы и размахивание пальцами в адрес национальной воли, прихватив с собой левые организации, маргинальные группы и вандалов, уходят в прошлое. День, когда направление политики и правосудия определялось уличным террором, уходит в прошлое, как и старая Турция", - сказал турецкий лидер, выступая в субботу в Стамбуле. Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своих показаниях отверг все связи с террористическими организациями, подверг критике метод своего задержания, передал ранее телеканал A Haber. Политик в субботу давал показания в течении пяти часов. Ранее полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия в районе Чаглаян, где он даст показания перед прокурором. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.

https://ria.ru/20250321/stambul-2006579896.html

https://ria.ru/20250319/erdogan-2006076862.html

https://ria.ru/20250320/oppozitsija-2006327396.html

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Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган