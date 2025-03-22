https://ria.ru/20250322/erdogan-2006712882.html
Эрдоган прокомментировал акции протеста в Турции
Эрдоган прокомментировал акции протеста в Турции - РИА Новости, 22.03.2025
Эрдоган прокомментировал акции протеста в Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя акции протеста в Турции, заявил, что "попытки оказать давление" на власть и "определить политику на улице" остались РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T21:10:00+03:00
2025-03-22T21:10:00+03:00
2025-03-22T21:10:00+03:00
в мире
стамбул
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:195:550:504_1920x0_80_0_0_fcffef84b3875ce04a9ac2723db0b163.jpg
АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя акции протеста в Турции, заявил, что "попытки оказать давление" на власть и "определить политику на улице" остались в прошлом. Ранее к очередной акции протеста в знак поддержки задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу призвала основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР). Губернаторство Стамбула приняло решение продлить запрет на проведение акций протеста и демонстраций до 27 марта. Запреты действуют и в крупных городах – Анкаре и Измире. "Я хотел бы еще раз напомнить, что выход на улицы и размахивание пальцами в адрес национальной воли, прихватив с собой левые организации, маргинальные группы и вандалов, уходят в прошлое. День, когда направление политики и правосудия определялось уличным террором, уходит в прошлое, как и старая Турция", - сказал турецкий лидер, выступая в субботу в Стамбуле. Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своих показаниях отверг все связи с террористическими организациями, подверг критике метод своего задержания, передал ранее телеканал A Haber. Политик в субботу давал показания в течении пяти часов. Ранее полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия в районе Чаглаян, где он даст показания перед прокурором. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
https://ria.ru/20250321/stambul-2006579896.html
https://ria.ru/20250319/erdogan-2006076862.html
https://ria.ru/20250320/oppozitsija-2006327396.html
стамбул
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:118:551:531_1920x0_80_0_0_5d9e43bdf09cee9571a4f7adf5643f13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган прокомментировал акции протеста в Турции
Эрдоган: попытки оказать давление и определить политику на улице ушли в прошлое
АНКАРА, 22 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя акции протеста в Турции, заявил, что "попытки оказать давление" на власть и "определить политику на улице" остались в прошлом.
Ранее к очередной акции протеста в знак поддержки задержанного мэра Стамбула
Экрема Имамоглу призвала основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (СНР). Губернаторство Стамбула приняло решение продлить запрет на проведение акций протеста и демонстраций до 27 марта. Запреты действуют и в крупных городах – Анкаре
и Измире
.
«
"Я хотел бы еще раз напомнить, что выход на улицы и размахивание пальцами в адрес национальной воли, прихватив с собой левые организации, маргинальные группы и вандалов, уходят в прошлое. День, когда направление политики и правосудия определялось уличным террором, уходит в прошлое, как и старая Турция", - сказал турецкий лидер, выступая в субботу в Стамбуле.
Задержанный по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности мэр Стамбула Экрем Имамоглу в своих показаниях отверг все связи с террористическими организациями, подверг критике метод своего задержания, передал ранее телеканал A Haber. Политик в субботу давал показания в течении пяти часов.
Ранее полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия в районе Чаглаян, где он даст показания перед прокурором.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на "перепалки" с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.